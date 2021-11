Belén Rodriguez e l’abito nero con maxi spacco: per la finale Tu Sì Que Vales punta sulla sensualità Il talent show di Canale 5 è arrivato all’ultima puntata e per l’occasione Belén ha sfoggiato un look di grande effetto: un abito da diva con scollatura obliqua.

A cura di Beatrice Manca

Il talent show di Canale 5, Tu Sì Que Vales, è arrivato alla sua ultima puntata: il vincitore è Sadeck, coreografo e ballerino di origini francesi. Protagonista di questo ultimo appuntamento ancora una volta è stata Belén Rodriguez: la showgirl argentina ha voluto puntare sulla sensualità, indossando un abito lungo da vera diva. Puntata dopo puntata, la showgirl argentina ha sfoggiato look sempre particolari e sensuali, ma per la finale ha voluto osare con una scollatura asimmetrica.

Il look di Belén per la finale di Tu Sì Que Vales

Belén ha rubato la scena in ogni puntata con il suo stile, ma per la finale ha deciso di superarsi con look total black di grande effetto. Ha indossato un abito nero lungo con maxi spacco, caratterizzato da una particolare scollatura: il vestito monospalla ha un taglio obliquo sul corpetto, una specie di scollatura interna che crea un sensuale effetto vedo non vedo. L'abito è firmato Lia Stubbla e fa parte della collezione disegnata per le prossime festività natalizie.

abito monospalla Lia Stubbla

Un abito così importante non ha bisogno di alcun gioiello per spiccare: la showgirl argentina ha raccolto i capelli in una coda di cavallo alta, che metteva in evidenza il viso, e ha completato il tutto con bracciali gold. Proprio Belén, emozionatissima, ha letto il nome del vincitore tra gli applausi: una chiusura in bellezza, non c'è che dire.