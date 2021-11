Tu Sì Que Vales, Giulia Stabile in viola per la finale: abbina il tailleur agli anfibi carrarmato Giulia Stabile è stata una delle grandi rivelazioni dell’ultima edizione di Tu Sì Que Vales: dopo la vittoria di Amici, Maria De Filippi l’ha voluta al suo fianco anche nel talent del sabato sera. Per la finale non ha deluso le aspettative dei fan in fatto di stile, presentandosi sul palco in tailleur viola.

A cura di Valeria Paglionico

Si è conclusa la nuova edizione di Tu Sì Que Vales, sabato 27 novembre è andata in onda la finale e a trionfare è stato Sadeck con il suo corpo di ballo Geometrie Variable. Al di là degli artisti che si sono sfidati sull'ambito palco di Canale 5, ad attirare le attenzioni del pubblico sono state le "padrone di casa". La new entry di quest'anno è stata Giulia Stabile che, dopo la vittoria di Amici, ha affiancato Maria De Filippi nella conduzione del talent. Fin dal debutto non ha mai rinunciato al suo stile casual e sportivo ma per l'ultima puntata ha fatto un'eccezione, apparendo più elegante che mai in tailleur.

Il tailleur viola di Giulia Stabile

Lo scorso sabato è stata trasmessa l'ultima puntata di Tu Sì Que Vales e, al di là della gara, è andata in scena una vera e propria sfida di stile. Se Belén ha puntato sulla sensualità con un abito nero col maxi spacco, Giulia Stabile ha abbandonato i jeans e ha preferito un tailleur. La ballerina ha sfidato la scaramanzia, presentandosi sul palco in viola con indosso un completo firmato Doris S con pantaloni a zampa e giacca con revers lucidi e chiusura a due bottoni. Il loro prezzo? I due capi costano rispettivamente 339 e 164,50 euro. Per completare il tutto ha scelto un crop top arancione, creando così un super glamour effetto color block.

Il tailleur Doris S

Giulia Stabile con la nuova acconciatura a Tu Sì Que Vales

Nonostante si trattasse della finale, Giulia Stabile ha deciso di rimanere fedele al suo stile e di non indossare i tacchi. Ha abbinato il tailleur viola a un paio di anfibi chunky di Zara, un modello color panna con la suola a carrarmato da 79,95 euro. Per quanto riguarda l'acconciatura, ha portato una piccola rivoluzione al suo look: la ballerina ha detto addio alle pieghe extra lisce che ha sfoggiato da Amici a oggi, preferendo delle onde sbarazzine dall'effetto naturale. Insomma, Giulia ha superato a pieni voti la sua prima prova da presentatrice anche dal punto di vista fashion: quando la rivedremo ancora una volta in tv?