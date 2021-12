Rumer Willis con i ricci rossi: l’acconciatura della figlia di Demi Moore è da imitare a Natale Rumer Willis, la figlia di Demi Moore e Bruce Willis, ha seguito il trend dei ginger hair, lanciando l’acconciatura must-have delle prossime feste di Natale. Capelli rossi, extra ricci e con la frangia: ecco qual è la pettinatura da imitare durante le feste.

A cura di Valeria Paglionico

Cosa significa essere figlio di una star? Essere abituata a vivere sotto i riflettori fin da piccolissimo. Rumer Willis lo sa bene, visto che la sua mamma e il suo papà sono tra gli attori hollywoodiani più famosi al mondo, ovvero Demi Moore e Bruce Willis. Complice il cognome noto, è sempre stata molto seguita sui social ma, piuttosto che mostrarsi sempre perfetta come la maggior parte delle celebrities, ha spesso detto addio ai filtri, diventando paladina di body positivity. Oggi si ritorna a parlare di lei per un motivo decisamente più fashion. Ha seguito la mania del momento, quella dei ginger hair, lanciando l'acconciatura must-have delle prossime feste di Natale.

Rumer Willis con i capelli ginger

Siamo sempre stati abituati a vederla con i capelli scuri e lisci come mamma Demi Moore ma da qualche tempo a questa parte Rumer Willis ha cambiato registro: ha seguito il trend più gettonato del momento, quello della chioma ginger. Ha dato prova di grande personalità tingendo i capelli con i toni del rosso, spaziando tra diverse sfumature, dalla nuance fuoco a quella rame, fino ad arrivare all'ebano. La cosa particolare è che li porta naturali, ovvero extra ricci, e con una frangia sbarazzina che aggiunge un tocco sauvage alla sua immagine. Non è forse l'acconciatura perfetta per rendere le vacanze di Natale colorate e glamour?

Rumer Willis con i capelli rossi

L'hair trend ispirato agli anni '90

Rumer Willis non è la prima star che per l'inverno 2021-22 ha puntato sui ginger hair, prima di lei lo hanno già fatto Bella Thorne, Gigi Hadid, Amber Heard e Christina Aguilera, dando prova del fatto che è la nuance ideale per mettere in atto un "colpo di testa" d'impatto. A cosa si ispira il trend? Agli anni '90, per la precisione a Geri Halliwell, che ai tempi delle Spice Girls era stata definita Ginger Spice proprio grazie alla sua chioma fiammante. Da allora quella nuance è diventata simbolo di indipendenza, di forza, di emancipazione e non sorprende che ad oggi siano moltissime coloro che mettono in mostra la loro personalità con un cambio look di questo genere. In quante si ispireranno alla Willis per le feste?