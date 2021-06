Era da giorni che si parlava della presunta gravidanza di Rosa Perrotta ma solo nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale: presto l'influencer sarà mamma per la seconda volta. Aspetta il secondo figlio dal compagno Pietro Tartaglione (dal quale ha già avuto il primogenito Domenico) e, sebbene in un primo momento avesse preferito nascondere le rotondità, ora non potrebbe essere più felice di condividere la lieta notizia con i followers. Per fare il tanto atteso annuncio social non ha rinunciato alla sensualità e si è lasciata immortalare in topless con il pancino in bella vista e un maxi fiocco sul lato b.

Rosa Perrotta, la foto senza veli in dolce attesa

La gravidanza è uno dei momenti più emozionanti della vita di una donna e da diversi anni sono moltissime le star che, piuttosto che mascherare le forme modificate dalla dolce attesa, preferiscono mettere in risalto la propria femminilità. L'ultima ad averlo fatto è stata Rosa Perrotta: per annunciare di aspettare il suo secondo figlio ha dato il meglio di lei in fatto di sensualità. Ha posato di profilo e in topless con il pancino "gonfio" in primo piano. Si è coperta il décolleté con le braccia, ha lasciato i capelli lunghi e fluenti sciolti sulla schiena e ha indossato solo una culotte bianca a vita altissima decorata con un maxi fiocco di raso sul lato b. La gravidanza non la rende forse ancora più bella e raggiante?

Rosa Perrotta risponde alle polemiche sulla gravidanza

In molti non hanno apprezzato la scelta di Rosa di tenere a lungo nascosta la gravidanza scelta e hanno cominciato ad attaccarla duramente sui social, definendola triste e ridicola. Stanca delle polemiche, l'influencer ha spiegato il suo punto di vista nel post con cui ha annunciato la dolce attesa. Le sue parole sono state: "Credo sia sacrosanto diritto di ogni donna comunicare quando vuole una notizia così importante. E lo si fa quando si ci sente sereni e pronti. E solo la diretta interessata può sapere quando arriva quel momento. E credetemi non perché si voglia nascondere come stupidamente leggo, ma mamme e donne sanno quanto siano delicati i primi mesi di gravidanza, quanto si ci senta responsabili, in tensione e piene di paure. Quanto la mattina, appena si aprono gli occhi, l’unica cosa che si spera è che tutto vada bene. Non è sempre tutta questione di gossip. È una vita. Va trattata come tale". Ora per Rosa si apre un nuovo ed emozionante capitolo della sua vita e non potrebbe essere più felice di condividerlo finalmente con i fan.