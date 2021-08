Reverse eyeliner, l’eyeliner al contrario per il make up da provare ora Tra i make up di tendenza per l’estate 2021 c’è il reverse eyeliner, l’eyeliner al contrario che definisce la rima cigliare inferiore invece che quella superiore. Un make up originale visto in passerella e che spopola sul web, perfetto sia nella versione classica nera oppure colorata per le serate estive.

Qualche mese fa Peter Philips ha proposto sulla passerella di Dior a Shangai un beauty look che non è passato inosservato: le modelle erano truccate con un eyeliner, ma non il solito eyeliner. Per l'occasione infatti il make up è stato ricreato sulla palpebra inferiore e vicino alle ciglia invece che sulla palpebra superiore, creando così quello che ha preso il nome di reverse eyeliner, ovvero eyeliner al contrario. Un make up che ha tutta l'aria di essere uno dei look più gettonati dell'estate 2021, da provare con il classico nero ma anche con gli eyeliner colorati.

Reverse eyeliner: la tendenza per il make up dell'estate

Se ami l'eyeliner e l'occhio definito che regala questo look non potrai fare a meno di provare la nuova versione di tendenza, il reverse eyeliner. L'eyeliner si sposta, andando a definire la rima ciliare inferiore invece che quella superiore creando un effetto cat eyes rivisitato. Un trucco che abbiamo visto in passerella e che spopola sui social, non troppo difficile da realizzare e che darà un tocco di originalità al tuo make up look. Il reverse eyeliner non è solo nella versione classica realizzata con il nero: per l'estate 2021 infatti, il make up con l'eyeliner al contrario rende protagonisti anche colori vivaci e frizzanti come il blu e il fucsia.

Come fare il reverse eyeliner

Per realizzare la nuova versione dell'eye liner dovrai utilizzare una matita occhi dalla punta ultra precisa oppure un eyeliner, che sia liquido o in crema. Per prima cosa delinea la tua rima cigliare inferiore con una matita, creando la linea partendo dall'angolo esterno dell'occhio e portando il colore verso l'interno. Con un pennellino piccolo e piatto sfuma il colore in modo da rendere la linea di matita più morbida e spessa. A questo punto con l'eyeliner ripassa la matita per dare una maggiore intensità e definizione alla linea creata precedentemente con la matita, e prolungala verso l'esterno dell'occhio creando una piccola codina in direzione della tempia. La palpebra superiore, per accentuare il contrasto, sarà chiara e luminosa, ma potrai definire la piega dell'occhio sfumando un ombretto dal colore medio, come ad esempio un tortora. Tra gli eyeliner da provare per creare questo tipo di trucco c'è il Perfect Strokes Matte Liquid Liner di Rare Beauty, un eyeliner liquido waterproof a lunga tenuta con pigmenti ultra-neri per creare linee sottili o spesse con estrema precisione e controllo. Se preferisci la versione in matita invece, puoi provare la nuova Gel Eyeliner Pencil di Kylie Cosmetics, la linea di Kylie Jenner appena approdata in Italia: una matita occhi che grazie alla sua formula in gel permette di realizzare look sia definiti che sfumati dal colore nero intenso e a lunga durata. Sfoglia la gallery e scopri tutti i prodotti da provare per realizzare il tuo reverse eyeliner!