Rebel Wilson si trasforma in un’icona pop: si veste come Britney Spears nel video di Crazy Rebel Wilson nei panni di una famosa pop star: stessa acconciatura, stesso outfit. L’attrice ha condiviso alcune immagini su Instagram di questo insolito look verde e nero, sfoggiato per un’occasione speciale: le riprese del suo nuovo film.

Per Rebel Wilson è un periodo molto intenso lavorativamente parlando. L'attrice è sul set del suo nuovo film e spesso condivide sui social alcuni momenti delle riprese o degli attimi di relax tra una scena e l'altra, magari in camerino. Si tratta di una produzione Netflix, arriverà sulla piattaforma nel 2022 ed è una commedia romantica ambientata negli anni Novanta. Racconta la storia di una ragazza molto popolare nel suo liceo, una cheerleader amatissima dalle compagne e corteggiata dai ragazzi Ha tutto, fino a quando un incidente le stravolge la vita ed entra in coma. La 17enne si risveglia quando ormai ha 37 anni e torna al ballo della scuola per conquistare il titolo di reginetta che all'epoca non era riuscita a portare a casa. Cosa sta sta combinando in questi giorni l'attrice sul set di Senior Year?

Rebel Wilson con 30 chili in meno

Si tratta del suo modo per restare in contatto con una community che l'ha sempre sostenuta e che ha sempre tenuto aggiornata sulla sua vita, anche quando ha preso una drastica decisione. La 41enne, infatti, ha vissuto il suo "anno della salute": ne ha approfittato per rimettersi in forma e riappropriarsi del proprio corpo ed è riuscita a perdere circa 30 chili, arrivando ora a pesarne all'incirca 75. Alla base anche un progetto ben preciso, che poteva portare avanti solo in condizioni di perfetta benessere fisico: congelare gli ovuli in modo efficace per poter un giorno diventare mamma. Nel frattempo porta avanti i suoi impegni lavorativi con passione e costanza. Il suo nome è collegato a commedie divertenti come Pitch Perfect e Single ma non troppo. Nel 2019 era nel cast di Jojo Rabbit e ora è al lavoro sul set di Senior Year.

Rebel Wilson diventa Britney Spears

Pantaloni neri, una maglietta verde smeraldo piena di lustrini con le spalle leggermente scoperte, capelli biondi lunghi sciolti e leggermente ondulati: Rebel Wilson ha condiviso su Instagram alcuni momenti delle riprese del suo nuovo film. La pellicola è ambientata negli anni Novanta, quando tutte le ragazze avevano un solo idolo: Britney Spears! Il terzo titolo della cantante si intitolava (You Drive me) Crazy, pubblicato nel 1999. E proprio nei panni della reginetta del pop si è messa Rebel Wilson, ricalcando anche l'abbigliamento della pop star nell'iconico video.

Uno dei look era costituito proprio da pantaloni neri con top verde smeraldo tempestato di lustrini (e ovviamente con l'ombelico in mostra!). Uguale anche l'acconciatura, con capelli sciolti e mossi. Tutto ricalca l'iconico video del 1999 e infatti non poteva mancare la scritta al neon "crazy", che evidentemente è una parola in cui Rebel Wilson si riconosce. Nella didascalia della foto ha scritto proprio: "La mia vita è folle al momento".