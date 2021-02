Dimagrire non è solo una questione estetica, ma spesso un'esigenza. Per l'attrice 40enne Rebel Wilson (Single ma non troppo, Le amiche della sposa, Pitch Perfect) il sovrappeso era diventato un problema; per questo mesi fa aveva annunciato il desiderio di riappropriarsi del proprio corpo e di cambiare stile di vita. Una decisione, la sua, presa non per adeguarsi a canoni di bellezza o stereotipi di magrezza, ma per stare bene con sé stessa e trarre dei benefici in termini di salute. La trasformazione questa estate era già palese: ad agosto erano 18 i chili persi. L'obiettivo? Raggiungere il peso forma di 75 chili. E nell'ultima foto pubblicata su Instagram pare che sia stato centrato in pieno.

Rebel Wilson ha perso quasi 30 chili

Dieta rigorosa, attività fisica, tanta forza di volontà, aiuto di un medico e di un personal trainer, pochi sgarri: è stata questa la formula vincente di Rebel Wilson per perdere peso e portare avanti la sua trasformazione fisica. Nemmeno la pandemia è riuscita a distoglierla dal suo obiettivo, anzi, è stato lo stimolo per impegnarsi ancora più duramente e non cedere alla pigrizia e alle tentazioni del cibo, tornando alle cattive abitudini. Il 2020 è stato per lei un "anno della salute", che l'ha vista protagonista di un cambiamento fisico drastico: a Natale i chili in meno sulla bilancia erano ben 27. La sua immagine è oggi completamente stravolta rispetto a quella che i fan erano abituati a vedere nei film.

L'attrice oggi è irriconoscibile

Nell'ultima foto postata su Instagram l'attrice è apparsa irriconoscibile, ancora più magra rispetto alle foto del periodo natalizio. Abitino denim e cardigan giallo, la Wilson si è detta "single" nella didascalia, confermando che è terminata la relazione ufficializzata pochi mesi fa con l'imprenditore 29enne Jacob Busch. "Jacob era un ragazzo fantastico, ma non quello quello giusto per lei per una relazione a lungo termine" ha rivelato un'amica a People, confermando che l'attrice attualmente non ha un compagno. Chissà se dopo il 2020 "anno della salute" arriverà per lei un 2021 "anno dell'amore".