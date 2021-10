Raffaella Fico prima e dopo il trucco al GF Vip 6: la trasformazione della showgirl con il make-up Raffaella Fico è una delle protagoniste del GF Vip 6 e, dovendo rimanere 24 ore su 24 di fronte i riflettori, si mostra spesso senza neppure un filo di trucco sul viso. Ecco le foto della sua trasformazione prima e dopo il make-up.

A cura di Valeria Paglionico

Raffaella Fico è una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, reality che ha segnato il suo ritorno in tv dopo un lungo periodo di pausa. Aveva poco più di 20 anni quando ha debuttato nello spettacolo entrando nella nota casa di Cinecittà e da allora non ha più smesso di avere successo, distinguendosi sempre per la sua incredibile bellezza. Col passare del tempo il suo aspetto è cambiato molto e non solo perché è diventata mamma di Pia, la figlia che ha avuto da Maria Balotelli, si è anche sottoposta a dei piccoli ritocchi estetici che l'hanno resa molto diversa rispetto agli esordi. Com'è in versione acqua e sapone? Lo ha rivelato lei stessa al GF Vip.

Raffaella Fico, la trasformazione col trucco

È inutile negarlo, il momento più atteso di ogni edizione del GF Vip è quello in cui le concorrenti rimangono senza trucco e mostrano il loro aspetto acqua e sapone. In questa sesta stagione praticamente tutte si sono lasciate inquadrare senza make-up ma è stata soprattutto Raffaella Fico ad attirare le attenzione del pubblico. Il motivo? Sebbene sia sempre bellissima, appare decisamente trasformata prima e dopo la make-up routine. Occhiaie, piccoli imperfezioni sul viso, sguardo leggermente meno intenso: quando è "al naturale" la showgirl è una ragazza assolutamente "normale". Certo, non rinuncia mai alle ciglia finte ma la differenza rispetto a quando è truccata è evidente.

Raffaella Fico alle prese col make–up

I make-up marcati di Raffaella Fico

Raffaella Fico al GF Vip 6 punta sempre su dei make-up molto marcati: esalta gli occhi con una linea di eye-liner total black, contorna la bocca con la matita marrone, alla quale aggiunge anche un tocco di gloss, e la base con fondotinta e correttore riesce a mascherare ogni tipo di imperfezione, dai brufoletti alle piccole macchie. Insomma, la showgirl cambia in modo drastico quando usa il trucco. Il dettaglio che non passa inosservato? Anche quando rimane acqua e sapone è impossibile non rimanere stregati dalla sua bellezza mozzafiato.