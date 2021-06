Con l'arrivo dell'estate si passano spesso le serate in balcone, in giardino o in terrazzo ma spesso ci si ritrova alle prese con un piccolo inconveniente: le zanzare. Vengono attirate dall'odore della pelle, dal calore, dall'acqua stagnante e, complice il caldo, tendono ad affollare le zone della casa più umide. In alcuni casi, però, allontanare questi insetti è molto complesso e si finisce per avere la pelle ricoperta di fastidiose punture pruriginose. Se non si vogliono usare i classici repellenti chimici, è possibile puntare su dei rimedi naturali. Il più efficace e duraturo? Una pianta antizanzare capace di allontanare gli insetti con il suo odore. Citronella, geranio, lavanda: ecco quali sono le piante da interno e le piante da esterno più repellenti per le zanzare.

Quali sono le migliori piante per allontanare le zanzare?

Balconi e giardini sono l'ideale per la proliferazione delle zanzare, soprattutto in estate quando le temperature si fanno bollenti, ma per fortuna esistono delle piante che le fanno allontanare in modo naturale, evitando di usare veleni e sostanze chimiche potenzialmente tossiche.

Lavanda

Sebbene l'odore della lavanda risulti particolarmente piacevole al naso umano, contro le zanzare ha un enorme potere repellente. Si tratta di una pianta da esterni, preferisce i terreni ben drenati e l'esposizione in un luogo soleggiato e ben ventilato ed è capace di resistere al freddo invernale. Basta piantarla in giardino o sul balcone per avere un risultato sicuro e desiderabile.

Citronella

La citronella è l'antizanzare più diffuso sul mercato, solitamente viene venduto in forma di spray e candele ma la verità è che è una pianta. Considerando il fatto che riesce a raggiungere altezze molto elevate, va coltivata in giardino: deve essere posizionata in un punto soleggiato, con il terreno umido e al riparo dal vento, il suo aroma agrumato terrà lontani gli insetti al 100%.

Erba gatta

L’erba gatta è una pianta con dei piccoli cespugli composti da germogli con foglioline a strisce verdi ed è molto amata dai gatti. Le zanzare, però, la odiano e, complice l'olio essenziale contenuto al suo interno, se ne allontanano all'istante non appena sentono il suo odore. È perfetta per essere coltivata in balcone, predilige i terreni soffici e umidi

Lantana

La lantana è una pianta resistente e colorata ma la sua caratteristica più apprezzata è quella repellente contro le zanzare, visto che le sue foglie e le sue parti verdi contengono sostanze sgradevole per questi insetti. Dove vanno coltivate? In luoghi esterni e soleggiati, con terreni ben drenati.

Calendula

Tra le piante antizanzare da coltivare in giardino c'è anche la calendula. I suoi fiori tondeggianti e colorati non solo donano un tocco variopinto al balcone ma producono anche un odore intenso che gli inetti odiano. Qual è il momento della giornata in cui la loro azione repellente è maggiore? Nelle ore di sole, ovvero quando i suoi fiori si aprono.

Piante aromatiche

Se il problema delle zanzare è all'interno dell'appartamento è possibile puntare sulle piante aromatiche come il basilico, il rosmarino e la menta. Il loro profumo forte, infatti, tiene lontani questi insetti e, come se non bastasse, profuma anche l'ambiente in modo naturale. Una volta passata l'estate possono essere trasferite tranquillamente sul balcone.

Geranio

Il geranio viene spesso usata per rendere i balconi più belli e colorati ma in pochi sanno che ha anche un potere repellente contro le zanzare. Basta piazzarli nella zona che tende a essere infestata per cacciare via gli insetti all'istante. Dove va esposto? In aree a mezz'ombra, per il resto non richiede particolare cura.

Monarda

La monarda è una pianta perenne che produce dei fiori coloratissimi durane l'estate. Oltre a essere usata per ricavarne essenze e oli naturali da usare in cosmetica e medicina, emana un odore simile quello del bergamotto capace di allontanare le zanzare.

Catambra

La catambra è una pianta poco conosciuta ma è tra le più efficaci contro le zanzare. Le sue foglie contengono elevate quantità di catalpolo, la sostanza repellente capace di allontanare gli insetti all'istante. Può essere usata sia all'interno che all'estero, è piuttosto resistente e si adatta senza problemi anche ai climi più rigidi.

Le piante antizanzare funzionano?

La domanda che ci si pone a questo punto è: le piante antizanzare funzionano davvero? Sebbene posseggano veramente un effetto repellente contro questi insetti, è necessario non aspettarsi un effetto "miracoloso". Non basta una sola piantina per allontanare le zanzare definitivamente, per avere i risultati desiderati sarebbe bene valutare le dimensioni dell'ambiente che si vuole proteggere e la possibile presenza del vento, due dettagli che riducono moltissimo il potere di tutte le piante elencate in precedenza. Se, inoltre, la casa, il giardino o il balcone sono letteralmente infestati, i rimedi naturali non bastano ed è necessario optare per qualcosa di chimico.