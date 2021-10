Paris Hilton rivela la lista nozze extra lusso: il regalo più economico è una forchetta da 700 euro Paris Hilton sposerà il fidanzato Carter Reum il prossimo 11 novembre e sembra aver quasi portato a termine i preparativi per il matrimonio. Ha stilato la lista nozze, dando agli invitati la possibilità di scegliere il regalo più adeguato. L’unico piccolo inconveniente? Si tratta di accessori extra lusso che costano una fortuna.

A cura di Valeria Paglionico

Paris Hilton sta per sposarsi: lo scorso febbraio ha ricevuto la tanto attesa proposta di matrimonio dal fidanzato Carter Reum e non ha potuto fare a meno di mostrare l'enorme anello di fidanzamento sui social. Ora, dopo essere diventata protagonista di uno spettacolare addio al nubilato all'insegna del total pink, ha cominciato a definire alcuni dettagli delle future nozze. Se da un lato non è certo che potrà realizzare il sogno di dare vita a una cerimonia a tema orsetti, dall'altro pare avere già le idee chiare sui regali: la lista nozze dell'ereditiera è infatti all'insegna del lusso sfrenato.

I regali di lusso da fare a Paris Hilton per il matrimonio

Quale regalo fare a una persona come Paris Hilton, che può avere praticamente tutto con il suo conto in banca da capogiro? Gli invitati al futuro matrimonio non dovranno impazzire alla ricerca di idee originali e adeguate, è stata l'ereditiera stessa a stilare un'apposita lista nozze. L'unico piccolo inconveniente è che al suo interno ci sono solo accessori extra lusso. Un vaso Baccarat da 4.885 dollari (4.200 euro) da coordinare a dei bicchieri da 1.470 dollari (oltre 1.200 euro) e a un candelabro da 1.220 dollari (1.050 euro), tutto dello stesso brand. In alternativa si può optare per una ciotola di Lalique da 3.000 dollari (2.500 euro) o per una cornice Buccellati da 3.200 dollari (oltre 2.700 euro).

Le richieste più "economiche"

Per tutti coloro che non vantano un conto in banca miliardario esistono anche delle alternative "economiche" (almeno secondo Paris). Tra i regali indicati quelli che costano più poco sono una ciotola per caviale di William Yeoward Crystal da 1.000 dollari (860 euro circa) e due posate per insalata di Hermès da 880 dollari ciascuna (quasi 700 euro). Insomma, a quanto pare la Hilton ha pensato proprio a tutti, anche se deve essere davvero imbarazzante presentarsi al suo matrimonio con una semplice forchetta impacchetta. A questo punto, dunque, non resta che aspettare il prossimo 11 novembre per scoprire tutti i regali che riceverà dagli ospiti.