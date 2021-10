Paris Hilton, l’addio al nubilato in total pink: abito fucsia e scarpe griffate per il party a Las Vegas Paris Hilton sta per sposare Carter Reum e non ha potuto fare a meno di organizzare uno spettacolare addio al nubilato a Lad Vegas. La festa è stata all’insegna del total pink e, tra gadget a tema e accessori di lusso, è stata una vera e propria follia.

A cura di Valeria Paglionico

È da decenni che Paris Hilton viene considerata la regina delle feste hollywoodiane e di recente ha dato prova di non aver perso lo smalto nonostante l'avanzare dell'età. Dopo aver documentato sui social la romantica proposta di nozze ricevuta dal fidanzato Carter Reum, per lei è arrivato il momento di organizzare uno spettacolare addio al nubilato, così da arrivare prontissima e super rilassata al matrimonio. L'ereditiera ha tenuto un maxi party a Las Vegas: in compagnia della sorella Nicky e delle amiche più strette si è data ai brindisi e ai balli scatenati tra diamanti, look total pink e gadget personalizzati con le sue foto iconiche.

Paris Hilton, l'addio al nubilato è durato l'intero weekend

Al motto di "I miei sogni sono in rosa", Paris Hilton si è servita di Instagram per documentare il weekend del suo addio al nubilato. Quale migliore location dell'hotel Hilton di Las Vegas per dare vita a uno dei party più spettacolari di tutti i tempi? L'ingresso dell'albergo di lusso si è illuminato di rosa, mentre gli interni sono stati decorati con palloncini colorati e installazioni che riproducono il nome degli sposini. L'ereditiera ha raggiunto la cittadina americana a bordo di un aereo privata, poi ha fatto un giro in Rolls Roys e alla fine ha raggruppato tutte le invitate in una limousine. I festeggiamenti sono poi continuati allo Zouk Nightclub, dove gli ospiti hanno giocato con i cartonati di Paris, mentre il giorno successivo i futuri coniugi si sono concessi una cena romantica (anche Carter era infatti a Las Vegas per il suo addio al nubilato).

I gadget a tema Paris Hilton

Il look total pink per il bachelorette party

Ad attirare le attenzioni dei fan di Paris Hilton non poteva che essere il look scelto per l'attesissimo Bachelorette Party. Il colore su cui ha puntato per l'occasione? Naturalmente il fucsia accesso. L'ereditiera si è lasciata immortalare in total pink con un minidress scollato e drappeggiato intorno al punto vita, un modello che sembra essere quello di Alexandre Vauthier, arricchito da un paio di décolleté rosa con le borchie di Valentino (le Rockstud) e da una cosa Chanel argentata. Non sono mancati i gadget a tema decorati con le scritta Bride to be, dagli occhiali da sole alla fascia da reginetta. Sul capo, inoltre, ha portato una coroncina con un mini velo bianco che le cadeva sulla nuca. Insomma, Paris sembra essere prontissima per convolare a nozze: rimarrà fedele alla tradizione del vestito bianco o sceglierà il rosa anche per salire sull'altare?