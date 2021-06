Paris Hilton ha compiuto 40 anni qualche mese fa e, nonostante rispetto agli esordi abbia ridotto drasticamente le sue apparizioni pubbliche, continua a far parlare di lei. La "prezzemolina dello showbusiness" sta organizzando il matrimonio con il fidanzato Carter Reum e, a giudicare dalle previsioni, sarà spettacolare e in gran stile. La proposta di nozze è arrivata lo scorso febbraio su una spiaggia dei Caraibi ed è stata accompagnata da un prezioso anello con un enorme diamante incastonato. Ora a rivelare alcuni dettagli davvero esclusivi sulla cerimonia è stata la mamma della futura signora Reum: ecco cosa ci si dovrà aspettare.

I preparativi del matrimonio di Paris Hilton

Kathy Hilton, moglie del magnate Richard Hilton e mamma di Paris, sta organizzando personalmente il matrimonio della figlia e, sebbene non sappia in quale mese verrà celebrato, ha rivelato dei dettagli davvero originali sul ricevimento. Le sue parole sono state: "Sarà classico e bellissimo, Paris non è la persona capricciosa che il pubblico pensa". Ha inoltre aggiunto che l'ereditiera sarebbe felicissima anche solo con qualche orsetto bianco e qualche unicorno appeso al soffitto. Insomma, nonostante abbia sempre vissuto nel lusso più sfrenato, per le nozze la "piccola di casa Hilton" sarebbe disposta ad accontentarsi di poco. Del resto, il matrimonio non dovrebbe essere semplicemente il trionfo dell'amore?

L'ereditiera è pronta per il grande passo

Non è la prima volta che Paris Hilton arriva vicinissima alle nozze, già negli scorsi anni aveva ricevuto delle romantiche proposte (con tanto di maxi anello scintillante). Per anni è stata fidanzata con Jason Shaw, successivamente sembrava essere pronta per il grande passo al fianco di Paris Latsis ma, una volta naufragata la relazione, ha trovato consolazione tra le braccia di Chris Sylka. Anche in quest'ultimo caso, però, il rapporto è arrivato al capolinea. Ora l'ereditiera sembra aver trovato il vero amore al fianco di Carter Reum ed è più felice che mai. I fan la vedranno finalmente in abito da sposa nei prossimi mesi?