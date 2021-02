Paris Hilton ha compiuto ieri 40 anni ma il compleanno non è stata l'unica cosa da festeggiare ieri: oltre a essere stata celebrata in ogni parte del mondo con foto, video e tributi, l'ereditiera è diventata anche protagonista di un momento super romantico. Il fidanzato Carter Reum le ha fatto la proposta di matrimonio a un anno dall'inizio della storia d'amore. Tutto è accaduto in un "paradiso tropicale" dove i due sono in vacanza, l'uomo si sarebbe inginocchiato in riva al mare sullo sfondo di un bungalow pieno di fiori con tanto di maxi anello di fidanzamento tra le mani. Paris non ci avrebbe pensato su due volte a rispondere "Sì, lo voglio". La lieta notizia è arrivata dopo la separazione dal marito Chris Zylka, che nel 2018 le aveva regalato un diamante ugualmente prezioso per chiederle la mano.

Paris Hilton in total white per la proposta di nozze

La proposta di nozze di Carter è arrivata durante la cena romantica organizzata in riva al mare per festeggiare i 40 anni di Paris Hilton. Nonostante fosse inconsapevole del fatto che avrebbe ricevuto l'anello di fidanzamento, l'ereditiera ha sfoggiato un look impeccabile e a tema "nozze". È infatti apparsa splendida in un abito bianco tempestato di paillettes firmato Retrofete, un modello con la gonna alla caviglia con un profondo spacco laterale, le maniche lunghe e leggermente a palloncino e un maxi scollo a V. Sul web viene venduto a 915 sterline, ovvero poco più di mille euro. Per completare il tutto la Hilton ha scelto un paio di ballerine senza tacco, dei guanti spuntati ricoperti di cristalli, un paio di occhiali da sole scuri e una coroncina in pieno stile principessa. Insomma, potranno anche mancare mesi al matrimonio con il neo-fidanzato ma l'ereditiera sembra essere già pronta per salire sull'altare: come sarà il suo abito da sposa?

in foto: L’abito Retrofete

L'anello di fidanzamento personalizzato di Paris Hilton

Una proposta di matrimonio "da star" non può definirsi tale senza un enorme anello di fidanzamento scintillante esibito sui social. Paris Hilton lo sa bene ed è per questo che non ha esitato a mostrare foto e video del romantico momento di coppia. Le attenzioni dei fan sono state attirate dal prezioso che sfoggia all'anulare sinistro, un gioiello che farebbe invidia anche a uno sceicco. Per realizzarlo Carter Reum si è rivolto a Jean Dousset, il pronipote del gioielliere Louis Cartier, al quale ha chiesto un anello taglio smeraldo personalizzato, contraddistinto da una fascia in oro bianco, su cui sono incastonate diverse pietre preziose. Ce ne sono due trapezoidali che fiancheggiano il diamante centrale e intorno una dozzina di micro pietre scintillanti e preziose. Lo stesso Jean Dousset lo ha definito un "anello che sembra essere illuminato dall'interno". Qual è il suo prezzo? Secondo gioiellieri esperti, varrebbe circa 2 milioni di dollari (ovvero ben oltre un milione e mezzo di euro), anche se, trattandosi di un modello personalizzato, è impossibile stabilire con precisione la cifra.