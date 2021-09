Paris Fashion Week, si parte con Dior e Saint Laurent: la sfilata mozzafiato sotto la Torre Eiffel Dopo Milano, è la volta di Parigi, che per la prossima settimana sarà l’epicentro della moda internazionale. Si torna a sfilare in presenza, con il consueto parterre di star e i bagni di folla in strada. A dare il via alle sfilate sono stati Dior, con una collezione anni Sessanta, e Saint Laurent.

A cura di Beatrice Manca

Le sfilate della Milano Fashion Week si sono appena concluse e quelle di Parigi sono già entrate nel vivo: nel "fashion month" non ci si ferma mai. Anche la Paris Fashion Week Primavera/Estate 2022 segna il ritorno in massa alle sfilate in presenza, con il pubblico e i consueti bagni di folla all'uscita. Questa edizione parte con slancio: nella prima giornata hanno sfilato tra gli altri due marchi storici francesi, Dior e Saint Laurent. Coloratissima e pop la sfilata di Dior, "notturna" e misteriosa quella di Saint Laurent, che ha voluto celebrare il ritorno alla vita dopo la pandemia con uno show mozzafiato sotto la Tour Eiffel. Le sfilate proseguiranno fino al 5 ottobre: in calendario torna anche Valentino, che aveva sfilato in Italia, e arriva Vivienne Westwood, direttamente da Londra. Grandi assenti invece Celine, Stella McCartney e Alexander McQueen.

La sfilata di Dior ispirata agli anni Sessanta

Maria Grazia Chiuri, la stilista italiana che ora guida la Maison francese, ha svelato un nuovo lato di Dior con la collezione Primavera/Estate 2022: colorato, pop, giocoso e molto Sixties. La passerella (progettata dall'artista Anna Paparatti) è un enorme gioco dell’oca, con le modelle che avanzano sulle caselle colorate. Lo stile è dichiaratamente anni Sessanta: minigonne, cappottini a trapezio, linee asciutte.

Minimal nei tagli, esplosiva nei colori: tailleur e trench si accendono di tinte sature, dal verde all'arancio. C'è anche lo sport, nei completini da boxeur satinati. Dopo molte collezioni legate alle silhouette di Monsieur Dior, ora Chiuri vuole omaggiare il lavoro di Marc Bohan, stilista meno noto della Maison, ma fondamentale: lanciò la linea giovane e il prêt-à-porter. Tra gli ospiti della sfilata anche Chiara Ferragni e la figlia di Monica Bellucci Deva Cassel, elegantissima in completo mannish.

Saint Laurent sfila sotto la Torre Eiffel

La prima giornata si è chiusa con il sensazionale show di Saint Laurent nel cuore di Parigi, sotto la Tour Eiffel. Lo stilista Anthony Vaccarello ha voluto presentare la sua collezione dopo il tramonto, nella sera illuminata dalle luci della città: le modelle avanzano sicure e misteriose, tutte (o quasi) indossando gli occhiali da sole scuri anche se è notte. Tornano da una notte di follie? Escono?

Saint Laurent sfilata Primavera/Estate 2022

Vaccarello reinterpreta la sensualità francese, carica di nonchalance, con tute aderenti come una seconda pelle e pantaloni fascianti che compensano i blazer con le spalle scultoree. La stoffa si apre grazie a tagli cut out e a intrecci, rivelando la pelle. Torna il nude look tanto caro a Monsieur Yves con gli abiti a rete, che scoprono il seno. Le sfilate proseguono oggi con Rochas e Balmain: occhi puntati sul 1 ottobre, quando Valentino tornerà a Parigi.