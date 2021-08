Oroscopo, i segreti delle stelle si portano al collo: tutti pazzi per le collane col segno zodiacale Tra le celebrities la moda del momento è portare al collo il proprio segno zodiacale. Dalla ricerca di maggiore connessione col mondo al bisogno di credere in qualcosa di più grande, i motivi sono diversi. Tra coloro che si sono fatte contagiare da questa tendenza ci sono anche Rihanna, Meghan Markle e Hailey Bieber.

A cura di Giusy Dente

Sarà perché costituisce un elemento di ritualità collettiva (ormai anche sui social), sarà perché è una sorta di strumento di autoanalisi o perché ci dà l'illusione di avere una strada da seguire e di sapere cosa ci riserverà il domani, ma l'oroscopo continua ad avere molto successo tra grandi e piccoli. Piace così tanto che il segno zodiacale è diventato qualcosa da esibire con fierezza, anche sui gioielli: è la moda del momento e tutti vogliono il proprio bijoux personalizzato.

La nuova moda: gioielli col segno zodiacale

Dagli appassionati ai fanatici ai semplici curiosi, impazza la lettura dell’oroscopo e con essa la fatidica domanda ‘E tu che segno sei?’. Oltre che dei social (dove fioccano pagine meme a tema) e del linguaggio comune, l’astrologia si è impossessata anche dell’oggettistica, con un boom di bijoux dedicati. Tutti vogliono la collana o il bracciale col proprio segno zodiacale e vale anche per le celebrities, anzi, forse proprio loro stanno contribuendo a lanciare questa moda. Rihanna non si separa mai dal suo medaglione con diamanti Briony Raymond Jumbo Pisces (oltre 14 mila euro) e di recente anche Meghan Markle ha indossato al collo i ciondoli Logan Hollowell Taurus e Gemini Constellation (780 e 1500 euro circa), in onore dei segni zodiacali dei figli Archie e Lilibet.

Briony Raymond Jumbo Pisces di Rihanna

Come loro anche Hailey Bieber (del Sagittario) possiede la collana della linea Zodiac di Anita Ko (da quasi 700 euro). Ma perché c’è tutto questo interesse? Il motivo è presto detto: "Le persone cercano pezzi con cui ci sia un collegamento più profondo, piuttosto che la sola attenzione all'aspetto estetico. Sento che c'è stato un movimento verso l'identificazione con il proprio segno zodiacale come fonte di conforto divino. Indossare il proprio segno sotto forma di gioiello è un modo per mantenere questo sentimento" ha spiegato la storica dell’arte ed esperta di alta gioielleria Briony Raymond.

Meghan Markle indossa Logan Hollowell Taurus e Gemini Constellation

Ha provato a dare una spiegazione a questa tendenza anche Rosh Mahtani, fondatrice del brand di gioielli Alighieri, che ha guardato il fenomeno con occhi molto calati nel presente, con tutte le difficoltà vissute di recente: "Penso che nei momenti difficili le persone cerchino il significato profondo delle cose più che mai. Questi ultimi 18 mesi sono stati così turbolenti, non mi sorprende che le persone che non erano precedentemente interessate all'astrologia abbiano guardato le stelle e vogliano dare un senso più ampio alla loro presenza nel mondo".