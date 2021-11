Orietta Berti e Antonella Clerici a The Voice Senior brillano vestite di paillettes Per la prima puntata di The Voice Senior Antonella Clerici e Orietta Berti hanno puntato su un elemento molto ricorrente nei loro outfit: le paillettes.

A cura di Giusy Dente

in foto: Orietta Berti e Antonella Clerici, foto via Instagram

Partenza col botto per The Voice Senior: il talent show Rai ha collezionato al suo debutto 3.645.000 spettatori, pari al 18.6% di share. Il programma è riuscito brillantemente a tenere testa al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, su Canale 5, che ha collezionato 2.915.000 spettatori pari al 19.3% di share. La seconda edizione arriva dopo un anno di sospensione dovuta alla pandemia e vede una new entry nel team dei giudici: Orietta Berti, che prende il posto di Al Bano. La cantante va ad affiancare Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè, mentre alla conduzione ritroviamo Antonella Clerici.

Orietta Berti e Antonella Clerici regine di The Voice

Antonella Clerici torna a The Voice Senior, dove già nella prima edizione aveva riscosso molto successo, confermando il suo talento nella conduzione e il grande appeal che ha sul pubblico. La 57enne è un volto amatissimo e nella sua carriera ha sempre puntato sulla spontaneità, ponendosi come la donna della porta accanto. In ogni programma ha portato la genuinità di una persona frizzante e amichevole, dotata di grande autoironia. Questa dote l'ha aiutata molto in un periodo difficile, artisticamente e umanamente: quello della menopausa. Sul tema si è aperta con molta disinvoltura, anche per abbattere un tabù da cui le donne spesso si sentono schiacciate, che riguarda appunto i naturali e normali cambiamenti del loro corpo col passare degli anni. Lei ha cercato di non lasciarsi mai abbattere da questa trasformazione: "I vestiti non mi entravano e le costumiste erano costrette a cercare ogni giorno l’abito più giusto. Ironizzavo, mi prendevo in giro: avevo capito che era la chiave giusta per affrontare al meglio quel periodo. L’alternativa sarebbe stata buttarsi giù e lasciarsi andare ai ricordi delle taglie passate" ha ammesso a proposito della menopausa.

in foto: Antonella Clerici, foto via Instagram @thevoice_italy

Anche Orietta Berti è un'artista e donna molto amata. Innegabile la sua grande capacità di mettersi in gioco in ogni occasione. Lo dimostra ogni giorno che passa, accettando anche sfide importanti. Una è stata tornare sul palco dell'Ariston a distanza di 29 anni dalla volta precedente, un'altra è stata duettare con artisti molto diversi da lei e appartenenti a tutt'altra generazione, dimostrando di avere tanto ancora da dare. Mille, cantata con Fedez e Achille Lauro, è stata un enorme successo, un vero e proprio tormentone e l'ha eletta icona pop dell'estate 2021. In comune le due donne hanno un aspetto: la predilezione per i look che brillano!

in foto: Orietta Berti, foto via Instagram @bertiorietta

I look del debutto

Per il debutto a The Voice Senior sia Antonella Clerici che Orietta Berti hanno puntato su un elemento che amano molto, ricorrente nei loro outfit: le paillettes. La conduttrice ha optato per una tuta nera con profonda scollatura a V di Enrico Coveri. L'ha abbinata a scarpe con plateau dal tacco vertiginoso e gioielli Crivelli. In blu invece la cantante, qui in veste di giudice del talent: per lei l'intramontabile casacca con scollatura a V abbinata a pantaloni scuri, con orecchini pendenti dello stesso colore. Sui social hanno fatto il pieno di complimenti e sono state premiate anche dagli ascolti. Chissà se punteranno sul look brillante anche nella prossima puntata.