Antonella Clerici, gli inconvenienti della menopausa: “Ero grossa, i vestiti non mi entravano” Nel 2017 Antonella Clerici ha dovuto fare i conti con la menopausa. Tra i vari effetti collaterali è stata la trasformazione fisica a preoccuparla molto all’inizio: aveva difficoltà anche a trovare gli abiti da indossare. Ma ha superato le difficoltà un po’ grazie all’autoironia e un po’ grazie all’aiuto di specialisti: oggi è in pace con la sua età e con la sua immagine. Menopausa non significa essere vecchie e finite.

A cura di Giusy Dente

Antonella Clerici, conferenza stampa Sanremo 2020

Antonella Clerici ha vissuto con una certa difficoltà l'arrivo della menopausa. L'interruzione del ciclo mestruale è stato come trovarsi in una nuova fase della sua vita, una fase in cui fare i conti con cambiamenti fisici e con un nuovo modo di percepire lo scorrere del tempo e la propria immagine. Lei si è fatta forza e non si è arresa agli aspetti negativi, ha preferito affrontare tutto con grinta e senza perdere il sorriso, ma soprattutto senza prestare troppa attenzione ai commenti della gente, sempre pronta a puntare il dito. Solo in questo modo è riuscita a non lasciarsi andare e a non smarrire se stessa: perché la vita non finisce certo a 60 anni.

Antonella Clerici provata dalla menopausa

A Ok Salute e Benessere Antonella Clerici ha raccontato come ha vissuto l'arrivo della menopausa, nel 2017. Come per ogni donna, anche per lei è stato un momento cruciale, ma a differenza di quante in qualche modo si arrendono al passare del tempo, lei ha preferito scegliere una vita sana e attiva, per tenere alto l'umore e per aiutare la salute. Non si è lasciata andare insomma, anche se soprattutto all'inizio non è stato facile. La menopausa si è manifestata con sintomi abbastanza comuni: dolori addominali, nausea, mal di testa. In particolare però, aveva costantemente caldo: "In quel periodo andavo in onda con il ventaglio, lo sventolavo come una matta e scherzavo con gli spettatori dicendo che era tutta colpa degli scaldoni" ha ricordato la conduttrice.

Antonella Clerici, Sanremo 2020

La menopausa e il corpo che si trasforma

Se da un lato la 57enne si sentiva alleggerita al pensiero di non dover più preoccuparsi di assorbenti, antidolorifici e crampi mestruali, dall'altro ha dovuto fare i conti con uno spiacevole inconveniente: il cambiamento del corpo. "La pelle era diversa e non era una questione di peso o ritenzione idrica: ero proprio grossa. I vestiti non mi entravano e le costumiste erano costrette a cercare ogni giorno l’abito più giusto. Ironizzavo, mi prendevo in giro: avevo capito che era la chiave giusta per affrontare al meglio quel periodo. L’alternativa sarebbe stata buttarsi giù e lasciarsi andare ai ricordi delle taglie passate" ha ammesso. Per una donna nella sua posizione lavorativa, che include inevitabilmente una forte esposizione mediatica, una trasformazione fisica così evidente significava finire anche nel mirino di commenti di ogni tipo, anche crudeli: "Non è stato semplice fare i conti con questa nuova fisicità, soggetta per di più al giudizio di milioni di persone" ha infatti ammesso. Se in un primo momento la reazione era stata di smarrimento e abbandono, poi si è invece fatta forza e ha acquisito nuove consapevolezze.

Antonella Clerici, Sanremo 2019

I consigli di Antonella Clerici

Essenziale è stato affidarsi alle cure di alcuni specialisti. Ha lavorato su due fronti: quello dell'alimentazione con l'aiuto di una nutrizionista e quello sportivo, dandosi al fitness. "Mi sono resa conto che la corsa o la passeggiata veloce sono le attività che più si sposano con la mia fisicità, che per snellirsi ha necessità di movimento costante. Per tale motivo mi impegno nel trovare un’ora, almeno tre volte alla settimana, da dedicare allo sport". L'attività fisica le ha salvato la vita, perché le ha permesso di sentirsi piena di energie e con tanta voglia di vivere. Per questo i suoi consigli alle donne in menopausa o che si avvicinano a quel momento sono: "Tenerci attive e in movimento è importante soprattutto per la nostra salute e non solo per l’aspetto fisico. E non dovete sentirvi spacciate, vecchie, finite. La maturità ci regala la consapevolezza di quello che siamo e la possibilità di fregarcene se la pelle non è più tonica come una volta". Certo, oggi anche la chirurgia offre molte opzioni e non c'è nulla di male nel farvi ricorso, di questo è certa anche lei: "Ma sono convinta che la stima e l’amore delle persone che ci conoscono davvero, e non ci giudicano solo per la nostra taglia, sia il più bel lifting possibile".