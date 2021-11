Nuova trasformazione per Elodie: la cantante stravolge il look coi capelli corti e neri Elodie è una delle protagonista del numero di novembre di Vogue Italia, interamente dedicato al tema della trasformazione. La cantante ha posato per Paolo Roversi con look tutti diversi, sfoggiando anche un pixie cut cortissimo.

A cura di Giusy Dente

in foto: Elodie per Vogue, ph. Paolo Roversi

Vogue Italia celebra il valore della trasformazione nelle interviste e nei servizi fotografici del numero di novembre, realizzato in collaborazione con Vogue UK di dicembre. La rivista ha scelto di puntare su ritratti di donne diverse capaci, a modo loro, di incarnare perfettamente l'essenza più positiva della metamorfosi, della mutazione. Le protagoniste sono Lady Gaga, Levante ed Elodie: Paolo Roversi si è trovato per la prima volta nella sua carriera a fotografare una cantante italiana, un vero e proprio spirito camaleontico nei look e nella personalità.

Le donne trasformiste di Vogue

Lady Gaga è la star di entrambe le copertine, fotografata per l'occasione da Steven Meisel e indossando abiti appartenenti a epoche diverse della storia della moda. La cantante sin dagli esordi non ha mai smesso di stupire il suo pubblico, cimentandosi anche in settori diversi dalla musica. A breve uscirà il film House of Gucci, di Ridley Scott, che segna la sua seconda prova da attrice protagonista dopo A star is born. Negli scatti emerge tutta la sua vena tricolore (i suoi antenati erano siciliani): "Qualunque cosa indosserò, ciò che vi offro è il vero glamour italiano che ho dentro" ha detto al team creativo prima di cominciare i lavori.

in foto: Lady Gaga per Vogue, ph. Steven Meisel

Nel progetto dei magazine è stata coinvolta anche Levante, che per la prima volta ha posato col pancione davanti all'obiettivo della fotografa Carolina Amoretti, per celebrare la maternità e il suo corpo di donna che muta per accogliere una nuova vita: "Tutto di me si espande per accudire, assistere, accompagnare" ha detto.

in foto: Levante per Vogue, ph. Carolina Amoretto

Elodie camaleontica

Elodie è la seconda donna italiana coinvolta nel numero speciale di Vogue interamente dedicato al trasformismo. Lei lo rappresenta in pieno: nella sua carriera ha giocato sempre molto con la sua immagine, sfoggiando look sensuali e comodi, romantici e sportivi, ma sempre lasciando tutti senza parole per il suo portamento. La cantante è perfettamente a proprio agio nelle sue mutazioni, perché ama giocare e ama tutto ciò che le permette di esprimersi liberamente e in modo creativo. Stavolta nel servizio di Vogue Italia indossa un abito disegnato da Anthony Vaccarello per Saint Laurent e sfoggia un'acconciatura insolita.

in foto: Elodie per Vogue, ph. Paolo Roversi

In ogni scatto di Paolo Roversi Elodie sfoggia un hair look sempre diverso: passa dai capelli lunghi e lisci a quelli vaporosi e ricci, fino a sfoggiare in una delle foto più belle un pixie cut cortissimo con ciuffo sulla fronte. Lo scatto è in bianco e nero e mette in evidenza lo sguardo penetrante della cantante, reso ancora più importante dalle folte sopracciglia che le incorniciano gli occhi scuri. "Nella musica italiana non è molto presente questa voglia di trasformarsi. La maggior parte degli artisti trova un look e lo conserva per la vita. Tutti ripetono che si deve essere riconoscibili, ma secondo me non è vero" ha detto la 31enne a Igiaba Scego, la scrittrice italiana di origini somale che l'ha intervistata, confermando la sua innata natura camaleontica.