Lady Gaga posa nuda e mostra i tatuaggi: il significato simbolico della foto senza veli Alla vigilia dell’arrivo di House of Gucci al cinema, Lady Gaga ha posato per British Vogue completamente nuda. Non si tratta semplicemente di uno scatto senza veli in cui ha messo in mostra i tatuaggi, l’attrice ha dato all’immagine un profondo significato simbolico.

A cura di Valeria Paglionico

Lady Gaga è la donna del momento: a fine novembre arriverà al cinema uno dei suoi più grandi lavori, House of Gucci, il film che racconta la controversa storia di Patrizia Reggiani, accusata di aver ucciso il marito Maurizio Gucci. Tra look con la veletta, abiti rosso sangue e completi da neve sfoggiati nei trailer e nelle locandine della pellicola, la cantante già dimostrato di essere diventata protagonista di una vera e propria trasformazione per il regista Ridley Scott. Nelle ultime ore ha raggiunto un nuovo traguardo: ha conquistato la copertina di British Vogue, posando completamente nuda per lo shooting pubblicato tra le pagine della rivista.

I look da copertina di Lady Gaga

Un sinuoso abito-mantella in total pink di Valentino, un look in pieno stile Marie Antoinette di Schiaparelli, un elegante long dress ottocentesco di Chanel, un pomposo e super coprente vestito con le ruches di Alexander McQueen: Lady Gaga ha dato il meglio di lei in fatto di stile tra le pagine di British Vogue, dimostrando di essere un'indiscussa icona fashion, nonché la regina del trasformismo. La rivista le ha dedicato ben due copertine: la prima, quella di novembre, la mostra in primissimo piano con il volto avvolto in un tessuto bouclé rosa di Valentino, mentre nella cover di dicembre appare elegantissima in un abito strapless scollatissimo con delle esuberanti "ali" gold (di Schiaparelli). A fare più scalpore, però, è stata la foto della popstar completamente nuda.

Perché Lady Gaga ha posato nuda

Lady Gaga ha posato senza veli per British Vogue, a immortalarla è stato Steven Meisel, che ha saputo far emergere tutta la sua innata sensualità in un unico scatto. Nella foto l'attrice appare completamente nuda mentre è stesa sul fianco, a "coprirla" ci sono solo i numerosi tatuaggi che ha sparsi sul corpo. Ad aggiungere un immancabile tocco esuberante è l'acconciatura: Lady Germanotta ha detto addio alle pieghe lisce, optando per una chioma cotonata e dal volume extra in pieno stile anni '80. Perché ha posato nuda? Ha voluto dimostrare di essere una donna che ha davvero trovato la sua sicurezza, una donna equilibrata, consapevole ma che non ha paura di mettere in mostra la sua vulnerabilità. "Essere nudi è qualcosa a cui non siamo abituati, che ci fa sentire a disagio ma bisogna cominciare ad accettare quella sensazione di disagio. Inizia lentamente. Sappi che il disagio va bene, non ti ucciderà e può aiutarti a progredire. Fai un respiro profondo, espira e alla fine sentirai un senso di immenso orgoglio per averlo fatto", sono queste le parole con cui Lady Gaga ha spiegato il significato simbolico del suo nudo.