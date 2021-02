in foto: L’armadio di Fedez

Il rapper Fedez sta vivendo un momento d'oro: sta per diventare papà per la seconda volta e debutta al Festival di Sanremo in coppia con Francesca Michielin con il brano "Chiamami per nome". Sappiamo che in quell'occasione vestirà Versace: negli scorsi giorni ha condiviso le foto della prova abiti in atelier, sotto lo sguardo imperscrutabile di Donatella e del piccolo Leone. Di solito però Fedez sfoggia look più casual: in particolare ha una passione per l'abbigliamento sportivo di Supreme e per le sneaker Nike Air Jordan, di cui possiede anche edizioni molto rare e costose. Il suo armadio è ordinatissimo: i capi sono divisi per brand e colore, così come le sneakers.

La passione per le t-shirt Supreme

Quando Fedez si è trasferito nell'attuale casa milanese insieme a Chiara Ferragni ha girato un video per mostrare con orgoglio il suo guardaroba ordinatissimo. Dalla breve clip mostrata via Instagram Stories si vede bene la sezione "dedicata" al suo brand preferito, Supreme: si contano almeno 55 t-shirt ordinatamente piegate sugli scaffali, più 24 felpe. Senza contare tutti i modelli appesi alle stampelle: non è esagerato stimare che potrebbe indossarne una diversa per ogni giorno dell'anno. I prezzi delle t-shirt del brand oscillano intorno ai 100 euro, ma le edizioni limitate o super griffate possono arrivare anche a costare fino a 945 euro. Modelli esclusivi che non mancano di certo nell'armadio del cantante. Facendo una stima al ribasso solo sull'angolo che abbiamo visto si può stimare un valore delle t-shirt di decine di migliaia di euro. Per non parlare poi di giacche, pantaloni e accessori, tra cui spiccano i borsoni firmati Louis Vuitton. Fedez non ha solo look sportivi: in tour lo abbiamo visto con total look Diesel per il tour e in molte occasioni ha indossato Versace. Insomma, niente da invidiare all'armadio griffatissimo della moglie Chiara Ferragni, la regina delle fashion influencer.

Le sneakers griffate e in edizione limitata

Dai pochi scorci del guardaroba che riusciamo a intravedere dai social è evidente che Fedez sia un maniaco dell'ordine: tutto è precisamente catalogato per colore. Inoltre ha dei brand che ama particolarmente e che sono presenze fisse nell'armadio. La stessa cosa si può dire per le scarpe: il rapper ha una collezione di 168 paia di sneaker, tra cui alcune rarissime. Mentre riordinava l'armadio e la scarpiera ha mostrato sui social alcune dozzine di modelli che possiede: le classiche Converse Chuck Tailor, le Vans, e ovviamente le Nike Air Jordan, di cui è un appassionato. Alcuni modelli sono veramente introvabili, come quelle "Game Boy – Super Mario Land edition" prodotte da Freaker Sneaks e vendute alla cifra di 1.350 dollari ( circa 1.100 euro) al paio. Non mancano i modelli griffati, come le chunky sneakers di Balenciaga, le scarpe Off-White e quelle firmate Giuseppe Zanotti. Dai modelli più classici fino alle edizioni limitate con dettagli animalier, maxi loghi e colori fluo.