Moglie, figlia, figlio e quattro giovanissime nipoti: all'Inauguration Day c'era proprio tutta la famiglia Biden al completo, pronta a sostenere ancora una volta e come sempre il loro caro. Ieri Joe Biden è diventato ufficialmente il 46esimo Presidente degli Stati Uniti d'America ed è stata una grande festa, condivisa con tutti gli americani e ovviamente in presenza della famiglia, a cui lui è legatissimo. Jill Biden gli è stata accanto durante tutta la campagna elettorale e spesso si sono fatte vedere al suo fianco anche la figlia Ashley e le quattro nipoti, sue grandissime sostenitrici: Naomi, Natalie, Finnegan e Maisy Biden.

Tutte le donne del Presidente

Non è passata inosservata la nutrita presenza di membri della famiglia Biden durante l'Inauguration Day, che ha segnato l'insediamento ufficiale del neo Presidente. Ci ha scherzato sopra anche il maestro di cerimonia Amy Klobuchar, che riferendosi a figli e nipoti ha detto che intorno a lui c'erano "un sacco di Biden"! Una sorta di clan presidenziale insomma, ribattezzato appunto "Bunch of Bidens”. La first lady ha optato per un outfit azzurro e, come lei, anche le quattro nipoti del Presidente hanno scelto dei look monocromatici, ma con colori diversi. Naomi vestiva Adam Lippes in bianco, sua sorella Finnegan un cappotto color cammello di Brandon Maxwell, Maisy era vestita di nero mentre la piccola Natalie di rosa, con un cappotto di Lafayette 148. Lungo cappotto doppiopetto blu scuro, con guanti di pelle coordinati, per Ashley Biden.

Molto più che nipoti: vere e proprie fan

Naomi è la nipote 26enne di Joe Biden, prima studentessa presso l'Università della Pennsylvania e poi presso la Columbia Law School. Ha partecipato a numerosi viaggi all'estero col nonno sia quando è stato vicepresidente che durante la recente campagna presidenziale, così come Finnegan (22 anni) e Maisy (20 anni). Non ha mai mancato di sostenere il nonno anche la "piccola di casa", la sedicenne Natalie. La notizia della vittoria di Biden alle elezioni era stata data proprio da Naomi su Twitter. Aveva pubblicato una foto del nonno, stretto nell'abbraccio caloroso delle sue orgogliosissime nipoti. L'immagine ha mostrato il volto più umano del neo Presidente proprio nel momento più importante della sua carriera, un momento che ha voluto trascorrere e festeggiare con le persone a lui più care per poi condividere quella gioia con tutto il popolo americano.