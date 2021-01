Monica Bellucci potrà anche aver compiuto 54 anni lo scorso settembre ma, nonostante l'età che avanza inesorabile, continua a essere una bomba sexy, un'indiscussa diva dalla bellezza mozzafiato. Sarà perché ha scoperto un "elisir di eterna giovinezza" o perché semplicemente vanta sensualità e splendore da vendere, ma la cosa certa è che fa invidia anche alle 20enni, spopolando con la sua innata femminilità. Lo ha dimostrato con l'ultimo traguardo raggiunto, ovvero un servizio fotografico super glamour realizzato per Sorbet Magazine, sulla cui cover è apparsa più sexy che mai in total pink e con la veletta.

Monica Bellucci, a 54 anni continua a essere una diva indiscussa

Chi ha detto che le icone di bellezza devono avere necessariamente poco più di 20 anni? Le star, da Jennifer Lopez a Monica Bellucci, dimostrano che si tratta solo di un luogo comune. L'attrice italiana, ad esempio, è diventata protagonista di un servizio fotografico per il numero Dirty Thirty di Sorbet Magazine e ha incantato tutti con la sua sensualità. Ha posato in total pink con un abito da principessa di Moschino caratterizzato da una gonna pomposa e da un bustier aderentissimo e scollato che ha messo in risalto il décolleté impeccabile. Per completare il tutto ha scelto una veletta nera in pieno stile diva, dei guanti di raso in tinta, una appariscente collana tempestata di diamanti di Cartier e un'acconciatura vaporosa alla "vecchia Hollywood". A fotografarla è stata Ellen von Unwerth, che ha saputo racchiudere tutto il suo travolgente sex appeal in un unico scatto. Di fronte quest'immagine qualcuno osa dire che la diva ha perso la sua innata femminilità con l'avanzare dell'età?

in foto: Monica Bellucci posa per Sorbet Magazine

Deva Cassel, l'erede di Monica Bellucci

L'unica ad aver qualche possibilità di spodestare Monica Bellucci dal podio delle donne più sensuali del pianeta? Deva Cassel, la figlia che l'attrice ha avuto dal matrimonio ormai finito con Vincent Cassel. Nonostante non abbia ancora compiuto 18 anni, sembra già avere tutte le carte in regola per diventare una diva e, tra look in pieno stile anni '90, abiti griffati e shooting fotografici per Dolce&Gabbana, non esita a mettere in mostra la bellezza ereditata dalla mamma. La stessa Monica condivide sui social tutti i traguardi raggiunti dalla sua "bambina", a prova del fatto che non potrebbe esserne più orgogliosa. Insomma, a quanto pare sentiremo parlare ancora a lungo di Deva: è lei la modella più desiderata del momento.