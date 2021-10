Miriam Leone, capelli corti e occhi di due colori diversi: l’incredibile trasformazione dell’attrice Sul profilo Instagram di Miriam Leone, tra i molti scatti delle nozze da fiaba in Sicilia, è apparsa una foto in cui l’attrice è irriconoscibile: cardigan di lana, frangia spettinata e…un occhio di un colore diverso dall’altro. Nessun cambio drastico: si tratta di una foto del film “Marilyn ha gli occhi neri” che oggi arriva al cinema.

A cura di Beatrice Manca

Un occhio verde e uno marrone scuro, i capelli corti e una frangetta asimmetrica e spettinata sulla fronte. Miriam Leone ha stupito i fan così, con una foto in cui appare letteralmente trasformata. Niente paura, nessun drastico cambio di look: si tratta di una foto dal set di Marilyn ha gli occhi neri, il film di Simone Godano che esce al cinema oggi, giovedì 14 ottobre. Nel lungo post che accompagna la foto, l'attrice ha spiegato come si è immedesimata nel personaggio di Clara, la protagonista del film, e svela il trucco: il colore degli occhi è stato "cambiato" da un paio di lenti a contatto scure. Il film è stato girato durante il secondo lockdown, ben prima quindi delle nozze da favola in Sicilia, dove l'attrice è apparsa radiosa sfoggiando tre diversi abiti da sposa firmati Dior. Un piccolo cambio di look però c'è stato davvero fuori dal set: è tornata bionda.

La trasformazione sul set di Miriam Leone

Sul profilo Instagram di Miriam Leone, tra i molti scatti delle nozze, è apparsa una foto in cui è irriconoscibile: cardigan di lana, capelli corti e spettinate e…un occhio di un colore diverso dall'altro. L'attrice ha spiegato che si tratta di una foto scattata sul set del film Marilyn ha gli occhi neri, precisamente alla fine di una giornata di riprese: "Qui mi trasformavo in Clara, o forse, visti gli occhi arrossati, tornavo Miriam dopo aver tenuto le lenti colorate tutto il giorno". Le lenti a contatto, che permettevano il passaggio dall'attrice al personaggio, hanno richiesto un notevole sforzo: "Vedevo gli unicorni quando le toglievo!" L'altro tratto distintivo del suo personaggio è la frangetta corta e scomposta, il riflesso dei suoi problemi comportamentali.

Miriam Leone sul set del nuovo film con le lenti a contatto

Miriam Leone interpreta una bugiarda patologica

L'attrice ha spiegato che calarsi nei panni di Clara, una bugiarda patologica, è stato "un viaggio nei disagi della mente" che ha vissuto come una scoperta. Su Instagram ha raccontato il suo personaggio: "Clara, esclusa dalla società, giudicata, isolata, considerata da tutti un rifiuto, poverinaquellamatta!,eppure così libera dentro, con così tanta dignità a coprire quella disperazione". Nel film Miriam Leone è affiancata dall'attore Stefano Accorsi, che interpreta Diego: i due si incontrano in un centro diurno per persone con disturbi comportamentali, e dovranno imparare a superare le loro diversità per lavorare insieme. Per molti versi il personaggio di Clara è speciale: Miriam Leone ha ringraziato il regista per aver trattato il tema della salute mentale in modo profondo e delicato. Da vera trasformista, Miriam Leone sarà di nuovo al cinema con un ruolo totalmente diverso: quello della scaltra Eva Kant nel film Diabolik. Un autunno pieno di successi per l'ex Miss Italia, nella vita e sul lavoro!