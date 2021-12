Miley Cyrus, la nuova trasformazione è bicolor: capelli biondi e mèches scure Miley Cyrus ha debuttato con un nuovo hair look al The Tonight Show. la nuova trasformazione è con capelli biondi e mèches scure.

A cura di Giusy Dente

foto via Instagram @mileycyrus

Miley Cyrus è una vera trasformista in fatto di hair look. In questi anni di carriera, che l'hanno vista primeggiare sia nel mondo della musica che in qualità di attrice, ha cambiato taglio e colore di capelli moltissime volte. Oggi il suo aspetto è molto diverso da quello di Hannah Montana, il personaggio con cui ha esordito oltre 10 anni fa sul piccolo schermo. Hannah l'ha consegnata al successo e non ha mai smesso di ringraziarla per questo, ma ne ha preso le distanze crescendo, per esprimere pienamente se stessa e la sua anima più rock, senza sentirsi in dovere di rispettare per forza quell'immagine di teenager per sempre, solo per piacere al pubblico. E proprio perché non è schiava del giudizio altrui, cambia look con disinvoltura assecondando unicamente la propria fantasia.

Tutti gli hair look di Miley Cyrus

Miley Cyrus le ha sperimentate davvero tutte, in fatto di capelli, passando per ogni tipo di lunghezza, taglio e colore. Durante la quarantena si era fatta tagliare i capelli da sua mamma, accorciando il mullet e declinandolo in una versione ancora più sbarazzina. Proprio il mullet è il suo look preferito da molto tempo: si è fatta conquistare anche lei, come molte altre celebrities, dal taglio di capelli d'ispirazione anni '80 che è tornato prepotentemente di moda. In passato però ha portato anche i capelli lunghi, soprattutto agli esordi, ai tempi di Hannah Montana. È passata per la frangia, ha schiarito il castano chiaro miele in biondo quasi platino, mentre adesso ha optato per delle mèches.

foto via Instagram @mileycyrus

Miley Cyrus da Jimmy Fallon col nuovo hair look

La cantante ha debuttato col nuovo hair look in occasione della puntata del 9 dicembre di The Tonight Show. Ha indossato una tutina nera di Saint Laurent con tagli laterali, abbinata a una giacca corta in lana Alaïa Magnolian vintage e tacchi blu Saint Laurent. Per l'after party ha poi cambiato tuta, indossandone un'altra nera senza tagli laterali, con cinturone in vita e borsa entrambi di Chanel e lungo cappotto di pelliccia bianca.

foto via Instagram @petedaveidson

Si è anche mostrata per la prima volta coi capelli bicolor: base bionda e mèches scure. Ha preso parte allo show assieme a Pete Davidson, con cui condividerà l'esperienza della conduzione della festa di Capodanno della NBC. I due intervistati da Jimmy Fallon hanno anche raccontato qualcosa di più sull’amicizia che li lega da diverso tempo. Insieme hanno fatto moltissime esperienze, compresa la realizzazione di un tatuaggio coordinato. Inoltre la cantante si è cimentata in una cover di It Should Have Been Me, ironizzando sul presunto flirt tra Davidson e Kim Kardashian.