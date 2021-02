La tinta labbra, conosciuta anche come lip stain, è un cosmetico iper-pigmentato ad asciugatura rapida e a lunga durata che dona colore alla labbra per diverse ore senza seccarle. A differenza dei classici rossetti, le tinte labbra hanno una texture più leggera ed un finish opaco. Inoltre, colorano le labbra con nuance omogenee, non si sgretolano e resistono anche ai pasti risultando comunque confortevoli.

In commercio sono disponibili diverse tinte labbra, dalle più economiche a quelle realizzate da brand di lusso non proprio accessibili a tutte. Infatti, sono diversi anni che sul mercato sono stati introdotti rossetti a tenuta estrema molto validi a prezzi convenienti. In genere, si trovano nel formato a tubetto con applicatore a pennello ma è possibile anche acuistarle a forma di pennarello con penna dosatrice. I brand i make-up che producono rossetti a lunga tenuta sono vari: tra le migliori marche segnaliamo Wycon, L'Oreal, NYX, Maybelline e Kat Von D, aziende celebri per i loro prodotti di qualità.

Scopriamo insieme quali sono le migliori tinte labbra del 2021, come applicarle e come sceglierle.

Le 10 migliori tinte labbra 2021

Nella seguente lista troverete le migliori tinte labbra di quest'anno. Per la scelta abbiamo tenuto in considerazione la durata, le tonalità, gli ingredienti, la marca, il prezzo e le recensioni degli utenti che le hanno acquistate online.

1. Wycon Liquid Lipstick

La prima tinta labbra di cui vi parliamo è Long Lasting Liquid di Wycon, rossetto liquido a lunga tenuta dall’effetto opaco. Ha una texture cremosa che rende la stesura semplice e precisa, agevolata anche dall’applicatore in feltro. E’ un rossetto a tenuta estrema e garantisce un risultato pieno ed uniforme e non secca le labbra anzi, dona un effetto velluto sorprendente. Dopo l'applicazione, lasciare asciugare per qualche secondo per ottenere un effetto opaco. Su Amazon è possibile scegliere tra infinite nuances dal viola alle tinte rosate.

2. Kat Von D

Everlasting Liquid Lipstick appartiene alla collezione cult di KVD Vegan Beauty. Si tratta di una tinta labbra dalla formula vegana cremosa che scivola perfettamente sulle labbra, per un finish mat in pochi secondi. È costituita da agenti idratanti di origine naturale, derivati dalla vitamina E e dai semi di girasole. La collezione di rossetti liquidi ha una lunga tenuta e le tonalità sono ultra pigmentate. Sono disponibili 26 differenti tonalità per ricreare qualsiasi tipo di makeup.

3. Mac Liquid Lipcolour

Mac, invece, propone Liquid Lipcolour, una tinta labbra liquida dalla texture vellutata e con finitura matte. Il colore rimane intatto, senza sbavature, fino ad 8 ore. L'applicazione è molto semplice grazie al pennellino dato in dotazione, basta una sola passata. La tinta proposta è una nuance viola ma è possibile scegliere tra varie tonalità che si adattano ad incarnati differenti.

4. NYX Professional Lip Cream

Professional Lip Cream di NYX è un rossetto a lunga tenuta liquido effetto matte con formula irresistibilmente cremosa. Il colore è altamente pigmentato e vellutato sulle labbra, presenta delle delicate sfumature violacee una volta applicato. È in armonia con ogni tipo di pelle. Per un applicazione precisa basta usare l’apposito applicatore e stendere dal centro verso l’esterno.

5. Maybelline New York Super Stay

Maybelline New York propone il rossetto liquido a tenuta estrema Super Stay che garantisce un risultato è impeccabile fino a 16 ore, senza sbavature e ritocchi. Questi rossetti a tenuta estrema hanno un finish matte ed una texture liquida. Grazie alla nuova tecnologia effetto inchiostro, il colore si fissa sulle labbra ma non le secca. Una volta applicato, il colore risulta pieno ed il risultato coprente ed uniforme in una sola passata. Le nuances proposte sono 15 Lover e 20 Pioneer.

6. Christian Dior Lip Tattoo

Se cercate una prodotto che colori naturalmente le vostre labbra, Lip Tattoo di Christian Dior è la tinta labbra a lunga tenuta perfetta. Infatti, Dior Lip Tattoo si fonde con le labbra con trasparenza e leggerezza per assicurare un effetto booster sul colore naturale e quindi ottenere un risultato impalpabile e incredibilmente confortevole.

Grazie alla formula minuziosamente rielaborata fino a essere composta per l’80% da ingredienti di origine naturale, è la prima tinta Dior a prova di bacio dall’effetto no transfer. Qualche secondo dopo l’applicazione, la formula si fissa sulle labbra in maniera impercettibile e con un effetto incredibilmente confortevole.

7. Armani Lip Magnet Fusion

Lip Magnet Fusion di Armani è il primo rossetto liquido a lunga tenuta opaco che offre una concentrazione di colore senza precedenti nelle trame più fini e si fonde perfettamente con le labbra. Si tratta di una tinta labbra dalla texture leggerissima che offre una sensazione di libertà senza pari, un'intensa concentrazione di colore che diventa sempre più concentrato una volta che si è asciugato. Il finish è mat ed ha un'impeccabile tenuta fino a 10 ore.

8. L'Oréal Paris Les Chocolats

L'Oreal propone questo rossetto a tenuta estrema della collezione Les Chocolats. È un rossetto a tenuta estrema matte dal colore intenso. L'effetto finale opaco preciso e senza sbavature è ottenuto grazie all'applicatore di precisione. Una cosa molto apprezzata è la fragranza al cioccolato della tinta. L'effetto a lunga tenuta fino a 16 ore senza rinunciare al comfort sulle tue labbra.

9. Pupa Made To Last

Un soluzione resistente anche all'acqua è la tinta labbra Made to Last di Pupa dal colore super intenso e l’effetto matt, vellutato. È una tinta labbra irrinunciabile per labbra a prova di bacio. La sua texture sottile e ultra-confortevole aderisce perfettamente ed il colore dura nel tempo. L’esclusivo applicatore affusolato consente una stesura precisa per labbra impeccabili e definite. La formula è dermatologicamente testato e senza parabeni. Prima di stendere la tinta, si consiglia di idratare le lebbra con un emolliente.

10. Beauty Glazed

Beauty Glazed propone questo set di 6 rossetti liquidi a lunga tenuta con 6 nuances differenti per creare differenti stili. Ogni lip cream è impermeabile e comodo perché è a lunga durata e resta perfetto per 16 ore. Il finisch è vellutato e opaco, altamente pigmentato: basta una sola passata per avere un colore pieno ed uniforme. Tutte le tinte labbra sono vegane: i prodotti sono sicuri e sani, rispettosi della pelle, non contengono ingredienti di origine animale e soddisfano le specifiche e i requisiti del criterio cosmetico negli Stati Uniti e nell'UE.

Come si applicano le tinte labbra

Prima di applicare la tinta labbra, idratiamo le labbra con un burro cacao o con un emolliente. Dopo, per aiutarci a non commettere errori, tracciamo il contorno labbra con una matita che ci indicherà i confini entri cui stendere la tinta. Dopo di che, con il pennello dato in dotazione, stendiamo il colore su tutta la superficie. Se possibile, svolgiamo questa operazione velocemente perché la tinta si asciuga velocemente quindi, se dovessero esserci sbavature sarebbe difficile poi correggerle. Infine, se non è l'effetto opaco quello che si desidera ma si preferisce un effetto lucido è possibile passare un lucidalabbra trasparente.

Come struccare una tinta labbra

Talvolta, eliminare la tinta labbra può essere un po' complicato proprio per la sua natura a lunga durata. Le soluzioni possono essere due: uno struccante bifasico oppure un'acqua micellare a base oleosa. È importante che ci sia una componente di olio per eliminare ogni traccia di trucco. In entrambi i casi, basta fornirsi di un dischetto di cotone imbevuto e passarlo sulle labbra senza strofinare.

Come scegliere la migliore tinta per labbra

La tinta labbra è un cosmetico molto apprezzato da tante donne che sta spopolando proprio per i numerosi vantaggi che offre. Il primo criterio per sceglierne una è, ovviamente, il proprio gusto personale ma ci sono dei dettagli che possono fare la differenza. Vediamoli insieme.

Formato

La maggior parte delle tinte labbra sono vendute in tubetto con pennellino in feltro molto utile per stendere ed applicare con precisione la tinta sulle labbra. Recentemente, però, alcune azienda stanno sperimentando un nuovo formato che dovrebbe evitare che l'aria entri nel tubetto e che secchi la tinta: si tratta di una sorta di pennarello con penna dosatrice.

Caratteristiche labbra

La prima cosa da fare prima di acquistare una tinta è analizzare le proprie labbra. Se abbiamo delle labbra che tendono a seccarsi, meglio optare per una tinta che contenga ingredienti idratanti e oliosi. Meglio ancora se scegliamo un prodotto che non abbia una durata oltre le 8 ore. Per chi ha labbra sottili il finish matte è perfetto perché dona volume mentre, per labbra carnose, meglio una tinta labbra che colora ma in trasparenza.

Tonalità

Ad oggi, il mercato delle tinte labbra offre davvero una grande vastità di colori: è possibile soddisfare tutti i gusti e tutte le esigenze di make up. In generale, se si preferisce un look naturale da sfoggiare tutti i giorni ed anche in ufficio, meglio optare per delle nuances rosate o neutre. Per serate importanti o eventi notturni, invece, si può osare un make up più forte come il viola, il rosso o un colore scuro che dia personalità a tutto il look.

Le tonalità variano anche in base alla stagione in cui ci troviamo: per esempio, in estate, sono molto utilizzati i toni eccentrici, vivaci e freschi come le tinta aranciate o rosa mentre, in inverno, meglio usare colori più tenui come il marrone o il bordeaux.

Ingredienti e allergeni

Quando si acquista un cosmetico bisogna sempre leggere attentamente l'INCI (denominazione internazionale utilizzata per indicare in etichetta i diversi ingredienti) per essere informati sugli ingredienti contenuti nel prodotto che andremo ad usare. Infatti, alcuni di questi potrebbero dar luogo a delle allergie a contatto con la pelle. In genere, questi cosmetici contengono parabeni, vitamine ed oli essenziali, studiati apposta per creare un ambiente ostile alla proliferazione dei germi.

Oggi, un altro tema molto importante a cui molte donne sono molto sensibili è la presenza di ingredienti animali. Per questo motivo, molte aziende hanno iniziato a produrre cosmetici cruelty-free e vegani.

In generale, le tinta labbra non hanno una scadenza ma se sono aperte da più di 1 anno è bene controllare sempre che non abbiano cambiato colore o che non abbiano odori strani.

Marca

Le marche di tinte labbra sono davvero tante e la maggior parte sono conosciute ed apprezzate nel mondo del make up. Quando bisogna scegliere un prodotto di cosmesi è bene affidarsi brand noti che garantiscano un prodotto di ottima qualità e sicuro. In particolare, suggeriamo di scegliere un marchio che utilizzi per i suoi prodotti ingredienti di qualità. Tra i migliori segnaliamo marchi come Mac, NYX, Wycon, Sephora, Kat Von D e Maybelline.

Prezzo

Il prezzo di una tinta labbra varia in base alla marca e agli ingredienti utilizzati. È possibile trovare dei buoni prodotti anche sotto i 10 euro come le tinte di Wycon o NYX, mentre, per chi vuole una tinta labbra di lusso è possibile scegliere tra i top di gamma come Armani o Dior che possono superare i 40-50 euro.