Michelle Hunziker ad All Together Now: quarta puntata in velluto, con ventaglio di pizzo sul seno Michelle Hunziker è al timone di All together now. Nella quarta puntata ha incantato con un abito di velluto, con schiena nuda e ventaglio di pizzo sul seno.

A cura di Giusy Dente

Michelle Hunziker ha conquistato un posto speciale nel cuore degli italiani, che ne apprezzano il talento a tutto tondo. La conduttrice ama mettersi in gioco e sperimentare, riesce sempre a strappare un sorriso con l'ironia e lo spirito giocoso che la contraddistinguono. È un personaggio televisivo che ha messo davanti la personalità, anche sui social, dove è molto presente. Non condivide solo scatti del quotidiano lavorativo, ma anche del privato, con scene di vita di tutti i giorni che la vedono alle prese con i figli, le incombenze domestiche e tutto ciò che fa parte della sua vita. Alcuni mesi fa aveva ironizzato persino sulla Dad, attraverso un video in cui aveva esternato le sue difficoltà di mamma chiusa in casa h24 coi figli piccoli da seguire passo passo nei compiti! Ora è tornata a lavoro, è impegnata cin All together now, programma di cui è indiscussa protagonista per simpatia e per stile.

Michelle Hunziker regina di stile a All together now

Con la bellezza e la simpatia riesce sempre a fare breccia nel cuore degli italiani. Attualmente Michelle Hunziker è alle prese con la quarta edizione di All together now, nuovamente al timone del programma, accompagnata da quattro compagni di avventura: J-Ax Anna, Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga. Come nella seconda puntata, dove la scelta era caduta su un abito nero con maxi scollatura, anche stavolta ha puntato su un black dress, anche se molto diverso.

abito Amen Style

Si tratta di una creazione Amen Style: un abito sottoveste in velluto con maniche lungo e colletto leggermente alto, con inserti in tulle e ulteriormente impreziosito da ricami fatti a mano, piccole perline e cristalli. Molto particolare la parte posteriore, che presente un'ampia scollatura che lascia scoperta gran parte della schiena. Frontalmente, invece, c'è una trasparenza a forma di ventaglio all'altezza del seno. Il prezzo, sul sito del brand, è di 419 eur0. La conduttrice lo ha abbinato a decollété rosso fuoco.

il retro dell’abito Amen Style

La conduttrice in questo periodo sta variando molto con i capelli. La vera trasformazione c'è stata alcuni mesi fa, quando con grande stupore di tutti si è mostrata per la prima volta in 25 anni non con la chioma lunga, bensì con un caschetto corto, leggermente asimmetrico. Ha stravolto la sua immagine, ma i fan ne sono rimasti entusiasti, perché le dona moltissimo.

Lo ha fatto proprio alla vigilia di All together now affidandosi alla sua hair stylist di fiducia, Alessia Solidani. Nel corso dell puntate ha sperimentato sia il liscio che, come in questa quarta puntata, le onde. La Solidani ha realizzato per lei della glam chic waves, un mosso molto raffinato che ha esaltato ancora di più la bellezza naturale della conduttrice.