Siamo abituati a vedere Meghan Markle in look griffatissimi: ora che aspetta il secondo figlio, ad esempio, ha sfoggiato un abito premaman con una stampa di limoni firmato Oscar De La Renta. Ma per essere chic non serve spendere molto: lo ha dimostrato durante la sua apparizione nel "The Late Late Show" condotto da James Corden. Protagonista dell'intervista in realtà era il marito Harry: Meghan si è unita per un breve cameo attraverso una videochiamata su Facetime. Dallo schermo del telefono si vedeva pochissimo del suo look, giusto la parte superiore del vestito azzurro. Ma tanto è bastato: il vestito è andato esaurito in un paio di giorni. Il motivo? Il prezzo, decisamente poco "royal" e alla portata di tutte.

in foto: Il cameo di Meghan Markle

L'abito premaman low cost di Meghan Markle

La gravidanza di Meghan Markle è ancora agli inizi e le sue pubbliche apparizioni si sono diradate dal famoso annuncio con l'abito bianco che ha mandato in visibilio i fan della royal family. Il grande ritorno sulle scene avverrà il 7 marzo, quando andrà in onda un'intervista rilasciata alla leggendaria conduttrice Oprah Winfrey che si preannuncia già scottante. Nell'attesa, è comparsa nel "Late Late Show": durante l'episodio il marito Harry ha girato Los Angeles insieme a James Corden, regalando al pubblico anche momenti di inattesa comicità. Con un colpo di scena, a un certo punto arriva la videochiamata della moglie Meghan che ha un breve scambio di battute con il conduttore. Serena e sorridente, Meghan Markle indossa un abito on le maniche corte azzurro che è difficile vedere bene dalla piccolissima inquadratura dello smartphone. Poco dopo però è arrivata la conferma: si tratta di un modello del brand Velvet Torch, una piccola azienda di Los Angeles. L'abito ha le maniche a palloncino (leggermente modificate da Meghan) e un corpetto con la lavorazione a nido d'ape. Prezzo: 30 dollari, l'equivalente di circa 25 euro. Una cifra contenuta non solo per un membro della royal family abituata alle griffe, ma anche per moltissime donne. Prevedibilmente, il vestito è andato tutto esaurito nel giro di un paio di giorni: il sito ha annunciato sui social che sarà di nuovo disponibile entro il 15 marzo.