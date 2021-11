Meghan Markle libera dalle etichette di corte, osa con la scollatura profonda Meghan Markle e Harry hanno preso parte al Salute to Freedom. Ha attirato l’attenzione soprattutto il look della duchessa: un abito rosso fuoco con profonda scollatura.

A cura di Giusy Dente

in foto: Harry e Meghan Markle al Salute to Freedom (Getty)

Apparizione di coppia, per Meghan Markle e il marito Harry. I due hanno preso parte a un evento in onore dei veterani di guerra, a New York. Sul tappeto rosso dell'Intrepid Sea, Air and Space Museum hanno sfilato mano nella mano, elegantissimi. Come conseguenza della Megxit il duca di Cambridge ha perso il diritto di indossare la sua amata divisa militare, ma all'evento ha comunque scelto di sfoggiare le medaglie di cui va particolarmente fiore (unite a una spilla dal significato importante). Ma tutti gli occhi erano sicuramente per il look dell'ex attrice di Suits, vestita di rosso fuoco e con un'ampia scollatura.

La vita americana di Harry e Meghan

La coppia è sempre al centro dell'attenzione e c'è tanta curiosità intorno alla loro nuova vita americana, da quando hanno definitivamente preso le distanze dalla royal family andando via da Londra. Questo ha causato un certo raffreddamento nei rapporti con i Windsor, rapporti che sono ancora tesi, nonostante il tentativo di riappacificazione messo in atto dai Sussex: hanno dato alla loro secondogenita il nome Lilibet, soprannome della regina. Non c'è possibilità di tornare indietro, sulla decisione presa. Harry e Meghan si sono stabiliti a Montecito e lì, oltre a crescere i due figli Archie e Lilibet, stanno portando avanti anche diversi progetti lavorativi. Lei si è anche cimentata come scrittrice: ha pubblicato un libro per bambini. Parallelamente i due sono sempre molto attivi dal punto di vista umanitario e occasionalmente prendono parte a serate di gala, come il Salute To Freedom. La loro sfilata sul red carpet è stata la più fotografata.

in foto: Meghan Markle al Salute to Freedom (Getty)

Harry e Meghan si prendono il red carpet

Al Salute to Freedom i duchi di Sussex sono arrivati mano nella mano, catturando le attenzioni di tutti. L'evento è stato organizzato in vista dell'11 novembre, in cui cadono due ricorrenze importanti: negli States è il Giorno dei Veterani e nel Regno Unito è il Remembrance Day, in ricordo dell'armistizio della Prima Guerra Mondiale. Harry nel suo passato ha una carriera militare decennale di cui va molto fiero: ha preso anche parte a due missioni in Afghanistan. Non ha potuto indossare la divisa, dunque ha optato per uno smoking della collezione Giorgio Armani (con papillon). Ha poi sfoggiato sul petto quattro medaglie e la croce da Cavaliere Comandante del Royal Victorian Order. Ha aggiunto anche una spilla a forma di papavero rosso, simbolo dell'omaggio ai caduti della Royal British Legion durante il conflitto. La tradizione di lunga data viene sempre rispettata dai membri della royal family, è la spilla che indossano tutti, regina compresa.

in foto: Harry in Giorgio Armani e Meghan Markle in Carolina Herrera (Getty)

Il look rosso fuoco della duchessa

Ora che non è più vincolata all'etichetta, severa e rigida per quanto riguarda il dress code dei membri della royal family, Meghan Markle ha potuto osare col suo look. La duchessa all'evento era elegantissima. Ha scelto un sontuoso abito rosso di Carolina Herrera disegnato da Wes Gordon. La vaporosa gonna con spacco e lungo strascico è abbinata a un corpetto con ampia scollatura a V (anche sulla schiena).

in foto: modello Samia di Giuseppe Zanotti

La moglie del principe ha sfoggiato ai piedi un paio di slingback rosse in satin con tallone scoperto e cinturino gioiello alla caviglia, del brand italiano Giuseppe Zanotti. Si tratta del modello Samia: il costo è di quasi 800 euro. Capelli raccolti in un sofisticato chignon tiratissimo per la duchessa, che come sempre ha optato per un trucco molto naturale. Immancabili i suoi gioielli preferiti: orecchini pendenti della Maison Birks e bracciale Cartier al polso. In versione glamour la duchessa è più bella che mai e libera dall'etichetta reale ha saputo esprimere al meglio la sua innata eleganza.