Meghan Markle, la royal imprenditrice: è pronta a lanciare una linea di cosmetici

A cura di Beatrice Manca

Da Rihanna a Harry Styles, da Jennifer Lopez a Kylie Jenner, sono sempre di più le star che decidono di lanciare le proprie linee di cosmetici o di make up. Dopo attrici, popstar e influencer, la prossima imprenditrice beauty potrebbe essere addirittura una royal: Meghan Markle. La notizia non è stata confermata, ma si moltiplicano i rumors di un incontro tra la moglie del principe Harry e Bill Guthy, co-fondatore della società Guthy-Renker, specializzata (guarda caso) nel settore della skincare e del make up. Se i gossip venissero confermati non ci sarebbe da stupirsi: i beauty look di Meghan Markle sono tra i più amati e copiati dal pubblico.

Meghan Markle lancerà la sua linea di make up?

La notizia del misterioso incontro nel ranch di Santa Barbara di Bill Guthy non arriva dai tanti tabloid che seguono la royal family, bensì dal Telegraph: secondo quanto scrive il giornale inglese, la partnership sarebbe una geniale trovata economica. Innanzitutto perché gli Stati Uniti hanno il mercato cosmetico più remunerativo al mondo. Se la pandemia (e le mascherine) hanno dato un colpo alle vendite di rossetti e fondotinta, al tempo stesso ha fatto esplodere il mercato della skincare tra creme, sieri e maschere. Bill Guthy tra l'altro è l'uomo giusto per lanciare un'eventuale linea di cosmetici: tra i brand che fanno capo alla sua società c'è anche quello di Jennifer Lopez, JLo Beauty, e la linea firmata da Cindy Crawford.

Meghan Markle con un make up dai toni naturali

I nuovi progetti imprenditoriali dei Sussex

Un bel colpo quindi per i Sussex, che da quando hanno lasciato Buckingham Palace hanno avviato diversi progetti con contratti milionari: una serie per Netflix, un podcast e perfino un libro per bambini firmato da Meghan Markle (le cui vendite, pare, non siano però troppo incoraggianti). Il principe Harry inoltre si è lanciato nella Silicon Valley come manager di BetterUp, una start-up pensata per il benessere psicologico. Anche Meghan potrebbe quindi avere un roseo futuro di imprenditrice, magari ispirandosi proprio ai suoi celebri beauty look: rossetto nude, blush color pesca e un tocco di illuminante al posto giusto. Il Telegraph l'ha definita "la più saggia decisione di business che potesse prendere": i Sussex avranno perso i titoli, ma non mancano loro le idee.