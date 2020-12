A Natale si dice che siamo tutti un po' più buoni, forse soprattutto quest'anno, che ci ha costretto a rivedere davvero le priorità e gli affetti e a ripensare in modo nuovo alla famiglia. Harry e Meghan la loro se la stanno costruendo in California, lontano dai reali da cui hanno preso le distanze ormai da circa un anno, preferendo una vita normale. Anzi, sarà presto ora di bilanci, come nella migliore tradizione della conclusione d'anno, perché presto i duchi di Sussex dovranno comunicare alla regina se hanno intenzione di restare lontano dalla Gran Bretagna o, cosa improbabile, farvi ritorno. Intanto, nonostante le acque con la royal family siano un po’ mosse e i sudditi non abbiano gradito il gesto della coppia volata via dall’altra parte del mondo, il Natale parrebbe aver in parte appianato le criticità. Harry e Meghan, infatti, non potendo essere fisicamente presenti durante le festività natalizie, hanno comunque fatto pervenire ai nipotini dei regali, come ha rivelato l'esperta reale Katie Nicholl.

Meghan e Harry virtualmente presenti al Natale reale

Anche se la pandemia ci ha tolto i pranzi, gli aperitivi, le gite fuori porta, le tombolate, i brindisi e gli auguri festosi, la tradizione dei regali è sopravvissuta, quella più dura a morire e a cui nessuno se l’è sentita di rinunciare. Neppure la regina, grande amante di questo rituale. I membri della famiglia reale trascorreranno le festività natalizie separati, data l'emergenza sanitaria: la regina è ormai da tempo isolata al castello di Windsor col marito. Kate e William si godranno l'intimità familiare coi loro tre figli e lo stesso vale per Harry e Meghan, che festeggeranno col piccolo Archie in California. La distanza geografica non ha comunque impedito alla coppia di essere in qualche modo presente: i duchi di Sussex hanno infatti spedito dei regali per i nipotini, i figli di William e Kate. George, Louis e Charlotte hanno ricevuto i doni da parte degli zii lontani, acquistati a quanto pare in una boutique di Santa Barbara.

Pace fatta tra i principi?

Secondo l'esperta reale Katie Nicholl, i rapporti tra Harry e William stanno migliorando: si sarebbero riavvicinati, in particolare, dopo la positività al Covid del padre, il principe Carlo. Questo ovviamente non significa che le cose siano tornate come prima. The Mirror ha riportato le parole pronunciate a The Royal Beat di True Royalty TV, dove la donna ha detto, a proposito dei due fratelli: «Penso che non sia un segreto che ci fossero grandi tensioni e grandi difficoltà nella relazione. C'era un legame indissolubile tra loro, erano molto vicini. Non credo che lo saranno più come prima, ma sono passati nove mesi dalla Megxit. Penso che i rapporti tra loro siano migliori». E proprio lei ha anche fatto sapere dei regali inviati in Gran Bretagna e dell'intenzione dei duchi di Sussex di essere presenti, virtualmente: «Useranno Zoom per chiacchierare durante le vacanze. C'è contatto amichevole. Ma non è quello che c'era prima». Magari l'aria natalizia sarà l'occasione per un riavvicinamento un po' più concreto tra i duchi di Sussex e la famiglia di Harry, anzi chissà che l'anno nuovo non riservi qualche sorpresa, come un loro "ritorno alle origini".