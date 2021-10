Megan Fox, dalla chioma nerissima ai capelli grigi: il drastico cambio look ha un motivo Megan Fox ha letteralmente stravolto il suo look e ha sorpreso fan e follower con un nuovo colore di capelli. L’attrice sta lavorando a un film ed è stato necessario passare dalla chioma corvina che l’ha sempre caratterizzata al colore grigio. Il regista, infatti, aveva in mente per lei un’immagine ben precisa.

A cura di Giusy Dente

Megan Fox prima e dopo

Appena poche settimane fa avevamo visto Megan Fox agli MTV TMV's, dove si era imposta col look più audace di tutti. Aveva stregato i presenti indossando un abito nude di Mugler, un modello con un velo di tulle tempestato di cristalli, abbinato a a un paio di scarpe Jimmy Choo. Impossibile non restare ipnotizzati da quel fisico statuario che l'ha resa un vero e proprio sex symbol, ma anche dal suo sguardo magnetico, accentuato dagli occhi color ghiaccio e dai lunghi e lucenti capelli neri. Ebbene, proprio sui capelli l'attrice ha puntato per stravolgere completamente il suo look! I fan non si aspettavano un cambiamento così drastico all'improvviso, ma ne sono rimasti profondamente affascinati.

Il colpo di testa di Megan Fox

Il nuovo look di Megan Fox è merito dell'hairstylist Miles Jeffries, che ha letteralmente stravolto l'immagine dell’attrice. Lei da sempre porta i capelli lunghi e neri, li ha tinti solo in rare occasioni, per esempio nel 2017. Alla Fashion Week di Città del Messico aveva sorpreso tutti con uno shatush biondo su base castana, ulteriormente arricchito da sfumature rosse. Altre volte, invece, esigenze lavorative l'hanno costretta a portare una parrucca. È questo il caso del film Tartarughe Ninja del 2016, dove il caschetto castano chiaro era appunto finto: non ci aveva realmente dato un taglio!

Megan Fox

La trasformazione che ha invece mostrato su Instagram nel suo ultimo post è reale: è passata ai capelli grigi! Infatti la Fox interpreterà Alana Hart in un film che arriverà nelle sale nel 2022, dal titolo Johnny And Clyde, ispirato alla storia d'amore tra i due famosi criminali. Per il ruolo è stata necessaria la trasformazione e il passaggio dalla chioma corvina ai capelli silver. Il regista Tom DeNucci ha rivelato, a proposito del personaggio: "Alana Hart è una ragazza molto misteriosa. Visivamente, volevamo che assomigliasse a una principessa Disney ma in una versione disordinata e distorta. La trasformazione di Megan Fox è incredibile, sembra una principessa demone". Adesso i fan, che l'hanno sommersa di complimenti per il nuovo look, non vedono l'ora di vederla sul grande schermo!