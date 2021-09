Mtv VMA’s 2021, da Megan Fox con l’abito nude a Charli d’Amelio come Baby Spice: tutti i look delle star Ieri sera si sono tenuti a New York gli Mtv VMA’s 2021 e, come da tradizione, le star hanno dato il meglio di loro in fatto di stile. Abiti color block, minidress di paillettes, outfit super sensuali: ecco tutti i look delle celebrities, da Megan Fox a Charli d’Amelio.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera si sono tenuti a New York gli Mtv Video Music Awards 2021, la cerimonia di premiazione attesissima nel mondo della musica che ogni anno rende omaggio ai cantanti e agli artisti che si sono distinti per talento. Se nel 2020 l'evento si era tenuto in un formato low-profile a causa della pandemia, questa volta è tornato in gran stile con esibizioni e red carpet. Come da tradizione, le star hanno dato il meglio di loro in fatto di stile, sfidandosi a colpi di scollature, tacchi a spillo e dettagli glamour. J.Lo ha puntato su un completo stringato, Megan Fox su un abito nude, Charli d'Amelio sul total pink in pieno stile Baby Spice: ecco tutti i look delle celebrities.

Da Avril Lavigne a Camila Cabello, gli outfit colorati delle star

Il red carpet degli Mtv VMA's 2021 è stato invaso dai colori grazie ai look variopinti delle star. Camila Cabello ha scelto un principesco abito in color block di Alexis Mabille, Olivia Rodrigo ha spopolato col suo minidress fiorato e con le balze di Marc Jacobs, Paris Hilton ha brillato con il suo outfit in total paillettes silver di The blonds.

Olivia Rodrigo in Marc Jacobs

A osare in fatto di nuance, anche Avril Lavigne, che per il ritorno sul palco ha optato per un tailleur dallo stile mannish, un modello tartan sui toni del fucsia firmato Area con una originale giacca con un cuore "ritagliato" sul décolleté. Come non fare riferimento a Charli d'Amelio in versione Baby Spice? Tra il completino rosa confetto, la borsa a forma di orsetto e le codine, sembrava essere uscita dagli anni '90.

Paris Hilton in The blonds

I look più audaci dei VMA's 2021

A un evento tanto atteso come gli Mtv VMA's 2021 potevano mai mancare i look audaci? Assolutamente no e sono state diverse le celebrities che si sono distinte per sensualità. La più provocante è stata in assoluto Megan Fox, presentata sul red carpet in un abito nude di Mugler, un modello con un velo di tulle tempestato di cristalli che lasciava intravedere chiaramente l'intimo color carne e la silhouette da urlo.

Rita Ora in Vera Wang

Hailey Baldwin ha sfoggiato un tubino seconda pelle trasparente di Alaia, Dixie d'Amelio ha osato con una scollatura che lasciava pochissimo spazio all'immaginazione, Rita Ora ha abbinato dei micro shorts a delle sensuali parigine. A sbaragliare la concorrenza, però, è stata Madonna, che a 63 anni si è esibita con un corsetto di pelle, rivelando il look dallo stile bondage dopo essersi sfilata il classico trench di Burberry sul palco.