Mariasole Pollio a Battiti Live con l’abito incrociato: il vestito con i lacci è il must dell’estate Va in onda questa sera la seconda puntata di Battiti Live: i due conduttori sono affiancati da Mariasole Pollio, youtuber diciottenne che ha incantato tutti con il suo stile. Per il debutto aveva scelto un completo in maglia a trecce azzurro, mentre questa sera ha deciso di cambiare completamente stile e ha sfoggiato un look più sofisticato e sensuale.

A cura di Beatrice Manca

La seconda puntata di Battiti Live, lo show musicale di Radio Norba, va in onda questa sera su Italia 1. Lo spettacolo, registrato all'Arena del Castello Aragonese di Otranto, è condotto da Elisabetta Gregoraci, scintillante in argento, e Alan Palmieri. I due hanno inoltre una "assistente" d'eccezione: la youtuber Mariasole Pollio, che da pochissimo ha compiuto 18 anni. Al party ha cambiato due abiti – uno verde con maxi spacco e uno scintillante – ma sul palco di Battiti Live ha scelto la semplicità di un abito total black, reso particolare da un gioco di intrecci sul davanti.

L'abito nero intrecciato è il must dell'estate 2021

La youtuber classe 2003 è nata a Napoli, e ha lavorato anche come attrice. Ha conquistato il palco di Battiti con il suo carattere spigliato e solare. Per il debutto aveva scelto un completo in maglia a trecce azzurro, comodo e spiritoso, dal sapore anni Novanta. Per la seconda puntata ha deciso di cambiare completamente stile e ha sfoggiato un minidress a maniche lunghe nero, con dettagli cut out e un gioco di intrecci sul petto.

Mariasole Pollio a Battiti Live

I vestiti con i lacci sono una delle tendenze più seguite dell'estate 2021: lo ha sfoggiato anche Hailey Bieber. Il vestito indossato da Mariasole Pollio è il modello "Azhar" firmato dal brand Amazuin ed è in vendita sul sito del brand al prezzo di 245 euro.

abito nero Amazuin

I sandali argentati di Mariasole Pollio

Mariasole Pollio ha scelto di ravvivare la semplicità dell'abito nero con sandali gioiello tempestati di strass: ha scelto un modello con lacci alla caviglia, firmato dal brand veneziano René Caovilla, specializzato in calzature di lusso.

Sandali René Caovilla

Il modello indossato dalla youtuber costa 1676 euro sui siti di retail online. Mariasole Pollio in fatto di stile sembra avere già le idee molto chiare: aspettiamo di vedere cosa deciderà di indossare per le prossime puntate. Dal look sportivo all'abito sensuale, la sua bellezza fresca e naturale le permette di sfoggiare qualsiasi cosa con nonchalance.