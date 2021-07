Elisabetta Gregoraci in argento a Battiti Live: per la seconda puntata sceglie l’abito scintillante Questa sera va in onda su Italia 1 la seconda puntata di Battiti Live, la rassegna musicale dell’estate che ora va in onda in chiaro. La conduttrice Elisabetta Gregoraci brilla in argento: la showgirl non ha paura di osare e ama molto i minidress femminili, perfetti per mettere in risalto le gambe toniche e abbronzate.

A cura di Beatrice Manca

Dopo molti mesi chiusi in casa, c'è voglia di brillare: Elisabetta Gregoraci sembra proprio aver seguito il trend delle paillettes e degli abiti scintillanti per la seconda puntata di Battiti Live 2021, la rassegna musicale estiva organizzata da Radio Norba. La showgirl conduce il programma, che questa sera si può vedere in chiaro su Italia 1, e ha scelto una serie di look femminili e glamour per fare gli onori di casa. Dopo l'abito fucsia della prima puntata ora punta sull'argento, per brillare nella notte estiva insieme a un parterre di ospiti eccezionale, da Fedez a Alessandra Amoroso.

Sappiamo che Elisabetta Gregoraci non ha paura di osare e ama molto i minidress femminili, perfetti per mettere in risalto le gambe toniche e abbronzate. Per la seconda puntata dello show musicale Battiti Live ha scelto un abitino corto a maniche lunghe molto aderente. La particolarità dell'abito è nelle fasce di disegni geometrici e nei ricami scintillanti.

La showgirl segue uno dei trend più divertenti dell'estate: le paillettes. Lurex, cristalli, lamè: quest'estate sarà impossibile passare inosservate. La show girl ha poi completato l'outfit con due orecchini maxi a cerchio e un trucco smokey eyes sui toni del grigio, che riprendeva i colori dell'abito. Per quanto riguarda i capelli, ha deciso di lasciare la chioma castana mossa sulle spalle, con morbide beach waves.