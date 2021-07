Mariasole Pollio, doppio look al party per i 18 anni: abito con maxispacco e minidress con cristalli Mariasole Pollio ha festeggiato con un party esclusivo i suoi 18 anni. Alla festa erano presenti tantissimi amici e volti noti del mondo dello spettacolo, con cui si è divertita cantando e ballando. Doppio abito per lei: uno verde elegante e uno azzurro più sbarazzino.

A cura di Giusy Dente

È stato un compleanno decisamente da ricordare, per Maria Sole Pollio, che ha festeggiato in grande stile i suoi 18 anni, circondata da tutti i suoi amici. Erano presenti all'esclusivo party diversi volti noti del mondo dello spettacolo: Shade, Alberto Urso, Aka7even, Gianluca Ginoble del trio Il Volo, i ballerini di Amici Vincenzo Durevole e Giovanna D’Anna. Lei, che ha una carriera in piena ascesa, ha condiviso tutti sui social e da vera diva della serata si è concessa anche un cambio d'abito.

Chi è Maria Sole Pollio

Maria Sole Pollio ha sempre avuto le idee molto chiare. Ha cominciato a studiare recitazione a Napoli, la sua città, a soli tre anni e a 14 ha esordito nella fiction Don Matteo interpretando il personaggio di Sofia Gagliardi. La web star napoletana ha poi preso parte al film Se son rose di Leonardo Pieraccioni e di recente ha anche pubblicato il suo primo romanzo Oltre, edito da Mondadori Electa. Oggi la sua fama è legata non solo alla tv ma anche ai social, dove è seguitissima.

Al momento è la regina indiscussa dell'estate televisiva italiana, nel team di uno dei programmi musicali più seguiti del momento: Battiti Live, realizzato da Radio Norba, assieme ad Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri. "Non mi hanno mai fatto paure le sfide, io sono così testa dura e cuore morbido" si è descritta in un post di Instagram con cui ha voluto celebrare la maggiore età e l'inizio di una nuova fase della sua vita, in cui è pronta a spiccare davvero il volo.

Maria Sole Pollio festeggia i 18 anni

Musica, cibo, palloncini colorati, luci e fuochi d'artificio: la grande festa organizzata da Mariasole Pollio per i 18 anni è stata un successo, a giudicare dalle foto e dalle Stories condivise sia da lei che dagli ospiti. Erano presenti tanti amici e colleghi, alcuni dei quali si sono esibiti sul palco per ravvivare l'atmosfera con la loro musica e far ballare tutti. La neo 18enne è apparsa felicissima dell'affetto ricevuto e ha indossato due abiti di Belfiore Couture, il brand dello stilista italo-greco Beniamino Belfiori, che spesso confeziona abiti su misura per le celebrities, da Ghali a Elodie, da Nima Benati a Giulia de Lellis. L'attrice ha aperto il party con un lungo abito verde smeraldo drappeggiato con spacco sulla gamba sinistra, bustino avvitato con spalle e braccia nude. Nella seconda parte della festa, invece, ha scelto qualcosa di più sbarazzino: un minidress azzurro drappeggiato dello stesso brand tempestato di 1500 cristalli che ha richiesto, per la sua realizzazione, più di 50 ore di lavoro.