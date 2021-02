La regina del sabato sera Maria De Filippi torna con una nuova puntata di "C'è Posta Per Te", in prima serata su Canale 5. Il programma è un vero e proprio rito per gli appassionati, che non si perdono nemmeno una delle mille storie emozionanti passate dal suo programma. Per la puntata del 13 febbraio la De Filippi ha scelto un look rock'n'roll, molto diverso dagli abiti bon ton in velluto o doppiopetto con cui l'abbiamo vista nelle ultime puntate. La leggendaria conduttrice indossa un blazer doppiopetto scintillante, un paio di skinny jeans scuri con risvolto e le immancabili scarpe con il tacco spillo nere.

in foto: Maria De Filippi con la sua ospite Federica Pellegrini

La giacca scintillante di Maria De Filippi

Il look della nuova puntata di "C'è Posta Per Te" mixa elementi che abbiamo già visto in altre puntate: i jeans attillati scuri con i risvolti all'altezza della caviglia, che mettono in risalto la sua silhouette, e le classiche pump nere con il tacco e la punta. Il pezzo forte però è la giacca doppiopetto gessata, con le righe scintillanti su fondo nero. Con ogni probabilità si tratta di un modello di Saint Laurent, in vendita sugli store online a 2.190 euro, anche se attualmente è possibile acquistarla a prezzo scontato.

in foto: Blazer Saint Laurent via Farfetch

La passione per i blazer di lusso

Nell'armadio di Maria De Filippi le giacche sono protagoniste: da quella in velluto rosso firmata Ann Demeulemeester ai tanti blazer in velluto liscio o tempestati di paillettes. Il suo "signature look" infatti è composto principalmente da completi giacca pantalone dal taglio semplice e pulito, completati da maglie e top sottogiacca e da décolleté nere. La giacca scelta per la nuova puntata di "C'è Posta Per Te" dimostra che il doppiopetto è il modello più cool della stagione: l'abbinamento con il jeans stretto riproporziona i volumi ed esalta la linea importante della giacca. Una lezione di stile, oltre che di intrattenimento televisivo.