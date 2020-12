Cosa c'è di più caldo, avvolgente e confortevole di un maglione oversize? Tutte quelle che in inverno non hanno alcuna intenzione di ritrovarsi a combattere contro il gelo pur di seguire un trend saranno liete di sapere che quest'anno non avranno nulla da temere. Per vantare uno stile fashion e cool potranno tranquillamente indossare dei pullover larghi, lunghi e soprattutto anti-freddo. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non sono assolutamente goffi e poco eleganti, anche se per evitare "l'effetto nonna" è necessario seguire una serie di semplici dritte: ecco quali sono i modelli must-have e i consigli per abbinarli nel modo giusto.

Pullover oversize: i modelli must-have dell'inverno

I maglioni oversize da avere nell'inverno 2020-21 sono tutt'altro che goffi e poco chic. Nonostante i volumi ampi e le forme comode per convenzione sono sempre state associate a un look "sciatto", negli ultimi tempi con l'avvento della moda cozy si è scoperto che anche un completo comodo e "casalingo" può rivelarsi super trendy. I pullover over, inoltre, in questa stagione sono stati proposti in un'infinità di modelli super stilosi. Ci sono quelli con le maniche a sbuffo, quelli con le spalline imbottite, i cardigan, quelli con il collo alto, quelli con dei profondi scolli a V: l'offerta è particolarmente variegata, basta scegliere quello che meglio si adatta al proprio stile.

Come abbinare i maglioni over per evitare "l'effetto nonna"

Il problema che a questo punto bisogna porsi è: come abbinare il maglione di lana oversize per evitare "l'effetto nonna"? Basta coniugarlo con un capo iper femminile che riesca a esaltare le forme del corpo, dalla pencil skirt da indossare con i tacchi agli shorts portati con gli anfibi, fino ad arrivare a dei leggings aderenti o a una gonna di tulle, perfetta aggiungere un tocco romantico al look. Chi, invece, teme che i volumi ampi possano rendere la propria immagine troppo grossa può optare per dei pullover over ma in un filato sottile come cachemire, alpaca o lana misto seta: così facendo il tessuto aderirà al busto, segnando le curve. Insomma, le possibilità sono davvero tanto, l'importante è non esagerare con l'oversize: sarebbe davvero too much.