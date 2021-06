Lottie Moss è la sorella 23enne di Kate Moss. Benché sia meno famosa e tra le due ci siano più di 20 anni di differenza, hanno comunque in comune la bellezza, la carriera nel mondo della moda e il seguito sui social. Su Instagram Lottie ha 360 mila follower, che restano incantati a ogni suo scatto provocante. Lottie non ha problemi a mostrarsi senza veli e in chiave sexy. Dalle foto in perizoma a quelle in topless, sicuramente ha una certa confidenza col proprio corpo, che esibisce con fierezza.

I look sexy di Lottie Moss

La sorellina di Kate Moss ha tutte le carte in regole per seguirne le orme come modella, ma è attivissima anche sui social. Non solo pubblica foto su Instagram, ma anche contenuti video su TikTok, sbizzarrendosi con outfit sempre diversi, il più delle volte che non lasciano troppo spazio all'immaginazione. Lo stile della 23enne è sicuramente audace e sexy e ora che è arrivata l'estate sta sfoggiando tutti i suoi bikini più belli, decisamente micro. Ma il boom di likes lo ha raggiunto con l'ultimo post condiviso coi suoi follower, in cui è allo specchio in topless.

Lottie Moss in topless allo specchio

Lottie Moss sa certamente come far parlare di sé. Anche per comunicare i suoi cambi look sceglie sempre delle chiavi hot che rendono impossibile sfuggire alla notizia. Quando aveva mostrato per la prima volta i capelli rosa lo aveva fatto con un sexy scatto in perizoma, che aveva attirato l'attenzione dei fan. E il suo lato B tonico era stato esibito anche per rivelare la trasformazione coi capelli neri. Lo stravolgimento drastico era stato annunciato in topless, abitudine che la modella non ha certo perso. Ha nuovamente provocato il suo pubblico social con uno scatto davanti allo specchio. Indossa una collanina e si vedono alcuni dei suoi tatuaggi: oltre allo lo stormo di uccelli sotto il seno e Hello Kitty, ha anche un segno zodiacale sul fianco, un cuore sul polso, l'infinito sul braccio e una scritta sul fondoschiena. I capezzoli sono coperti da due cuori rosa, in tinta con gli shorts. Si tratta di una maschera appositamente studiata per i capezzoli! L'invito di Lottie è proprio a prendersene cura: "Sii gentile con le tue tette" ha scritto.