Lottie Moss è la sorella 23enne di Kate Moss e, così come la regina delle passerelle degli anni 2000, lavora nel mondo della moda, spopolando con la sua bellezza mozzafiato. Certo, non è nota come la sorella maggiore ma basta spulciare il suo profilo Instagram per capire che ha tutte le carte in regola per conquistare i catwalk internazionali. A contraddistinguerla da sempre sono i capelli biondi (dettaglio che l'accomuna a Kate) ma di recente le cose sono cambiate. Lottie ha stravolto il suo look in modo drastico, approfittando dell'incredibile trasformazione per provocare i followers con una sexy foto in perizoma.

La foto in topless di Lottie Moss

Sono molte le star che sui social non perdono occasione per provocare i fan con scatti ad alto carico erotico ma di recente è stata Lottie Moss a sbaragliare la concorrenza. La giovane modella ha posato in topless, lasciandosi immortalare senza veli di spalle mentre rivolge uno sguardo super sensuale dritto in camera. È seduta sulle ginocchia, ha i piedi nudi e indossa solo un perizoma micro, un modello gioiello che lascia pochissimo spazio all'immaginazione, rivelando chiaramente il tatuaggio che ha sul lato b, ovvero una scritta in corsivo che recita "Not yours". Si copre il seno con le mani e, sebbene non metta in mostra nulla di "scandaloso", è letteralmente irresistibile.

Lottie Moss dice addio (temporaneamente) ai capelli biondi

Il motivo per cui appare quasi irriconoscibile? Il topless non c'entra assolutamente nulla, Lottie Moss ha cambiato look in modo drastico, dicendo addio ai capelli biondi che l'hanno sempre caratterizzata per provare il nero. Certo, da qualche tempo aveva optato per l'originalità del rosa, ma, fatta eccezione per alcune sfumature pink, era rimasta fedele al biondo. Ora le cose sono state rivoluzionate: la modella ha sfoggiato una lunga chioma ondulata e scura, un dettaglio così insolito da farla sembrare quasi un'altra persona. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, la nuova acconciatura non è permanente: la sorella di Kate si è limitata a indossare una parrucca. Come dimostrano le ultime Stories, è infatti già tornata al "pink-blonde".