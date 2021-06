Andare in un salone per tagliare i capelli, osservare allo specchio la chioma visibilmente più corta e mentire spudoratamente al parrucchiere che ci chiede se siamo soddisfatte del risultato: è capitato a tutte. Il fatidico momento del cambio look può tramutarsi un dramma, quando ci si rende conto di aver stravolto un po' troppo la propria immagine o quando l'effetto finale non è proprio quello desiderato. E mentre sui social c'è chi sfoggia con orgoglio la nuova frangetta o la nuova tinta, c'è anche chi con onestà e pure un briciolo di amarezza fa capire di essersi invece pentito della scelta fatta! Lizzo in questo senso è una di noi e lo è ancora una volta.

Lizzo paladina delle donne, sempre

La rapper statunitense da tempo conduce una battaglia in nome della normalizzazione dei corpi. Più che di pody positive, infatti, ama parlare di body normative: il suo obiettivo è far capire che non c'è niente di sbagliare nell'avere una taglia 54, che è ancora fortemente discriminata e non solo nell'industria della moda. Lei le sue curve non ha mai avuto timore di mostrarle con fierezza, diventando un'icona della taglia plus size e dimostrando che non bisogna vergognarsi del proprio corpo, qualunque sia la sua forma: lei è riuscita a rendere il suo un punto di forza, indossando con disinvoltura ogni tipo di abito e accettandosi così com'è. Certo, come ogni donna ha anche lei le sue insicurezze. Difatti non ha esitato ad ammettere di non sentirsi molto a proprio agio, col nuovo taglio di capelli! Ma ha trovato il modo di ironizzare anche su questo.

Lizzo cambia hair look

Lizzo ama moltissimo osare in fatto di hair look, anche avvalendosi di parrucche. L'anno scorso, per esempio, aveva stupito tutti con una cascata di riccioli rossi e come dimenticare la tonalità rosa fluo sfoggiata al Met Gala 2018, dopo aver sperimentato anche lo stile da Sirenetta con i capelli verdi e le trecce lunghe 2 metri! Di solito siamo abituati a vederla con una lunga chioma scura, ma forse stanca e desiderosa di cambiare stavolta ha deciso di darci un taglio davvero, senza artifici. Un taglio drastico, non una parrucca corta. Lo ha mostrato ai suoi follower su TikTok, anche se la sua espressione tradisce un entusiasmo non proprio marcato per il risultato finale! La rapper infatti si è affrettata a fare un codino per legarli, forse non contenta del modo in cui il nuovo bob super corto con leggera frangia le incornicia il viso. A parlare per lei, qualora l'espressione del viso non bastasse, ci pensa la canzone in sottofondo, la colonna sonora di The Crazy Ex-Girlfriend. "Hai rovinato tutto, stupida p*****a" canta Rebecca Bloom!