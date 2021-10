Lizzo sempre più audace e fiera del proprio corpo: il vestito è completamente trasparente Lizzo era presente alla festa di compleanno dell’amica e collega Cardi B. Il suo arrivo all’evento ha attirato moltissima attenzione, a causa del vestito indossato, davvero audace: ricoperto di cristalli e completamente trasparente, lasciava intravedere il corpo della rapper, perfettamente a proprio agio nel mostrarlo (nonostante le continue critiche degli haters).

A cura di Giusy Dente

Lizzo via Instagram @lizzobeeating

Lizzo e Cardi B sono la coppia del momento. Le due rapper hanno collaborato per la realizzazione del brano Rumors, che ha segnato il ritorno della prima sulla scena musicale. In particolare il video del brano è stato un enorme successo: milioni di views in pochi giorni. Nonostante questo bellissimo risultato, che ha confermato l'affetto dei fan nei confronti della loro beniamina, Lizzo ha dovuto ammettere di aver ricevuto anche delle parole molto offensive, che l'hanno ferita. Non è certo nuova a fenomeni di body shaming: più volte il suo corpo è stato oggetto di critiche da parte degli haters, che però stavolta le hanno rovinato quello che doveva essere un momento felice, appunto quello di un bel traguardo da artista musicale. Ma non si è certo persa d'animo: "Amarsi è un viaggio, ho la testa alta anche se piango" ha detto. Lei continua dritta per la sua strada, fiera di sé e del suo corpo, perfettamente a proprio agio nel mostrarlo, come ha fatto in occasione del compleanno dell'amica e collega Cardi B.

Lizzo via Instagram @lizzobeeating

Lizzo seminuda al compleanno di Cardi B

Decisamente non è passata inosservata Lizzo al compleanno di Cardi B. La rapper ha partecipato all’evento di Los Angeles con un look che ha attirato molta attenzione: ha scelto un abito audace, che ne ha rivelato il corpo in modo molto evidente. La 33enne è perfettamente a proprio agio con la propria immagine e la propria fisicità, difatti è solita indossare capi aderenti e trasparenti senza alcun problema, proprio perché ritiene che tutti i corpi abbiano la stessa dignità e che siano tutti a loro modo belli. Gli haters l’hanno spesso ferita e umiliata, ma lei continua a combattere affinché non prevalga la grassofobia, affinché vengano normalizzati tutti i corpi, senza svilire il concetto di body positivity.

New Moon Dress, Matthew Reisman Collection

Il suo stylist è Jason Rembert, che ha scelto un vestito a rete viola ricoperto di cristalli con maniche lunghe, completamente trasparente. Si tratta di una creazione firmata Matthew Reisman Collection e il capo prende il nome di New Moon. Sul sito del brand compare al prezzo di 1500 dollari (circa 1300 euro). L'inno body positive di Lizzo in questo abito è più forte che mai.