Fedez è tra i Big della 71esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipa in coppia con Francesca Michielin con il brano "Chiamami per nome". Qualche mese fa ha rischiato la squalifica per aver "spoilerato" alcuni secondi della canzone ma alla fine per fortuna tutto si è risolto per il meglio e oggi è pronto per il debutto sul palco dell'Ariston. Certo, questa emozionante esperienza lo costringerà a rimanere lontano dalla famiglia per 10 giorni ma nelle ultime ore ha trovato il modo per portare moglie e figli sempre con lui. Il rapper si è immolato con indosso una camicia griffata con su stampate le iniziali dei loro nomi, dando anche una piccola anticipazione sulla scelta fatta per la piccola Baby Girl in arrivo.

Leone "imita" papà Fedez per Sanremo

Dopo che Fedez ha sfoggiato sui social una camicia personalizzata con le iniziali dei nomi della moglie e dei figli, Chiara Ferragni ha documentato i preparativi casalinghi per ammirare la performance del rapper a Sanremo. Al motto di "La nostra famiglia è pronta a tifare papà", la fashion influencer ha immortalato il piccolo Leone con un look coordinato a quello del marito. Complice il fatto che i tre si sono recati insieme nell'atelier di Donatella Versace per le prove degli abiti, padre e figlio hanno pensato bene di scegliere due capi identici per cominciare questa emozionante esperienza insieme anche se a distanza. Oltre ad aver riprodotto la stessa posa di spalle e con la mano che fa il segno della pace in bella vista, Leone e Fedez sono apparsi super adorabili con la stessa camicia dalle stampe barocche sui toni del rosa e oro (firmata proprio dalla stilista).

I look sanremesi di Fedez sono a tema famiglia

Quali sono le lettere stampate sulla schiena della camicia di Donatella Versace? FCLV, ovvero le iniziali dei nomi di Fedez, Chiara, Leone e la piccola Baby Girl. Lo spoiler sul nome della bambina è arrivato "a sorpresa" e ha dato il via alle più svariate scommesse da parte dei fan, che adesso non vedono l'ora di scoprire come si chiamerà la nascitura. Il rapper è legatissimo alla famiglia ed è proprio per questo che ha voluto portarla a Sanremo, anche solo se "virtualmente". Tutti i suoi look, infatti, avranno qualche simbolo che rimanda a moglie e figli, anche se in ogni serata i completi saranno contraddistinti da una stampa differente.