Leone in versione orsetto: il figlio di Chiara Ferragni affronta il freddo con il cappotto peluche Il cappotto “teddy bear”, morbido e avvolgente, è la vera coccola anti freddo dell’inverno 2022. Nessuno però lo indossa come il piccolo Leone Lucia Ferragni.

Il freddo è arrivato e non c'è niente di meglio di un bel cappotto caldo e avvolgente per affrontare le giornate invernali. L'idea anti freddo più tenera arriva da Leone Lucia Ferragni, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, che ha già ereditato dai genitori il ruolo di piccola icona di stile. Leone ha sfoggiato un "teddy bear", il cappotto-peluche che da qualche stagione spopola tra le star. Il risultato? Un adorabile orsetto di peluche!

Leone Lucia Ferragni con il cappotto orsetto

Il cappotto peluche di Leone Ferragni

Il "cucciolo" di casa Ferragnez è già un personaggio popolare sui social: le sue espressioni buffe sono irresistibili e i suoi "rimproveri" a papà Fedez lo hanno reso un beniamino della rete. Leone è cresciuto a pane e moda (poteva essere altrimenti, con la mamma sulla copertina di Vogue?) e sfoggia già capi griffati: dopo il bomber giallo fluo è la volta del cappotto "peloso" con cappuccio. Il teddy bear che indossa è firmato dal brand di Chiara Ferragni e costa 269 euro: per completare il look Leone ha indossato anche il cappellino in lana con il famoso "occhio cigliato", simbolo del brand Ferragni. Leone e baby Vittoria sono i perfetti testimonial per la linea bimbi della madre imprenditrice.

il cappotto teddy di Chiara Ferragni Collection

Il cappotto teddy è il must di stagione

Il cappotto più morbido che esista è entrato ufficialmente tra i grandi classici del guardaroba invernale: MaxMara ha lanciato la tendenza nel 2013, e da quel momento il teddy è diventato il cappotto più amato dalle star, da quello grigio di Alessandra Mastronardi fino a quello indossato da Chiara Ferragni con accessori di lusso. Il segreto del successo? Proprio l'effetto peluche che dà un tocco di calore e di tenerezza anche alle giornate più grigie. L'abbinamento ideale è con capi "slim" per bilanciare il volume: un dolcevita sottile, pantaloni flare o stivali. L'effetto "orsacchiotto" è adorabile, ma da dosare con cura!