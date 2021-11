Il nuovo piumino griffato di Leone: il bomber giallo del figlio di Chiara Ferragni vale quasi 500 euro Il piccolo Leone Lucia Ferragni ha un nuovo bomber per l’inverno, a regalarglielo è stata mamma Chiara, che non ha esitato a mostrarlo sui social. Commessi può facilmente immaginare, si tratta di un capo griffato, il cui prezzo è davvero da capogiro.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez sono la famiglia più amata dei social e non sorprende che a partire dal prossimo dicembre avranno un reality show tutto loro su Amazon Prime Video. Sono milioni i fan che su Instagram seguono sia Chiara Ferragni che Fedez e che adorano le Stories realizzate tra le mura di casa, quelle che vedono come protagonisti i fratellini Leone e Vittoria. Essendo figli di due icone di stile, i due bimbi non possono che vantare un guardaroba da capogiro, anche se nelle ultime ore ad attirare tutti i riflettori su di sé è stato il primogenito. Leo ha un nuovo bomber per affrontare l'inverno: sapete qual è il suo valore?

Chiara Ferragni e Leone hanno fatto shopping insieme

Il piccolo Leone sta passando molto tempo con mamma Chiara, di recente è andato prima al cinema in una sala privata e poi al museo in suo compagna, divenendo protagonista di Stories e foto social davvero adorabile. A quanto pare i due si sono concessi anche una seduta di shopping mamma-figlio, visto che, una volta tornato a casa, il bimbo non ha potuto fare a meno di provare il nuovo bomber che la madre gli ha regalato per l'inverno. Naturalmente tutto è stato documentato su Instagram, dove i followers della Ferragni sono impazziti per il cappottino giallo per l'inverno.

Leone con il nuovo bomber Moncler

Quanto costa il piumino di Leone Lucia Ferragni

I fashion addicted più incalliti avranno di sicuro riconosciuto il logo ricamato sulla manica del bomber del piccolo Leone: si tratta di un Moncler, per la precisione il modello New Maya, il classico piumino col cappuccio dallo stile senza tempo che richiama i look dei paninari anni '80. Il capo viene venduto sul sito ufficiale della Maison, è disponibile in varie tonalità, dal rosso scarlatto al celeste, fino ad arrivare al blu notte e al giallo mostarda (la nuance scelta per Leo). Qual è il suo prezzo? 485 euro. Insomma, nonostante non abbia neppure 4 anni, il primogenito dei Ferragnez vanta già un guardaroba da divo: quale sarà il suo prossimo abito o accessorio griffato?

