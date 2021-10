Gli abiti in maglia, il must-have morbido e caldo per le giornate fredde d’autunno Con l’arrivo del primo freddo lasciare il piumone per uscire la mattina, magari sotto la pioggia, è un’impresa. La moda ci viene in soccorso proponendo abiti in maglia morbidi e avvolgenti come un abbraccio. Da Miu a Miu a Givenchy, il knit dress è protagonista di molte collezioni invernali: ecco i modelli di tendenza e i consigli per abbinarlo.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra AndreAdamo, Proenza Schouler, H&M

Comodi, avvolgenti, morbidi. Ma soprattutto caldissimi. Gli abiti in maglia sono il capo a cui è impossibile rinunciare questo inverno: quando le temperature scendono servono abiti "furbi" in grado di coccolarci e scaldarci, ma senza scivolare nell'effetto "omino Michelin". Il knit dress è la soluzione perfetta: è versatile, sta bene praticamente a tutte e abbraccia il corpo in una carezza di lana. Dopo aver invaso il guardaroba lo scorso inverno, tra pantaloni e gonne longuette, la maglia torna protagonista anche della moda autunno 2021. Corto o lungo, scivolato o oversize, la moda di questo inverno ha una soluzione per ogni donna e per ogni occasione: ecco i modelli di tendenza e i consigli per abbinarli.

Gli abiti in maglia, protagonisti delle sfilate invernali

Da Chloé a Miu Miu, la maglia è protagonista di moltissime collezioni Autunno/Inverno 2021. Givenchy ha fatto sfilate abiti caldi e al tempo stesso impalpabili, quasi trasparenti, mentre Missoni punta sulle sue celebri righe. Altuzarra propone sia abiti tricot effetto cocoon, morbidi e caldi, sia vestiti aderenti in maglia colorata.

Sportmax

Il knitwear diventa sensuale nella collezione di Proenza Schouler, che manda in passerella abiti con profonde scollature, scivolati e femminili. Blumarine invece punta sul taglio mini, corto e aderente. La tendenza ovviamente è arrivata anche alle catene low cost: H&M e Mango propongono abiti a costine con le maniche lunghe effetto seconda pelle.

Proenza Schouler

Come abbinare l'abito in maglia

Il knit dress ha moltissimi pregi, inclusa la versatilità: ogni donna può trovare il modello che meglio valorizza il suo fisico e il suo stile. I modelli più aderenti valorizzano le curve e si portano anche di sera, magari abbinandoli agli stivali con il tacco alto e a un blazer oversize. I modelli oversize, con la lavorazione a trecce o tricot, sono perfetti nelle occasioni più casual con anfibi e collant coprenti.

AndreAdamo

Gli abbinamenti vanno studiati per contrasto: se l'abito è lungo fino al polpaccio o fino alla caviglia starà bene anche con le sneakers chunky o con le scarpe basse, mentre i modelli più corti o con maxi spacco sposano bene gli stivali. E sopra? Con un bel cappotto classico non si sbaglia mai, specialmente se scelto ton-sur-ton.

Givenchy

Con questa doppia dose di morbidezza sarà (quasi) piacevole perfino lasciare il piumone per affrontare il freddo pungente delle mattine autunnali!