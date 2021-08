Charlene di Monaco, le nuove foto di famiglia: Gabriella taglia la frangia da sola e “imita” la mamma Charlene di Monaco torna sui social e mostra la famiglia finalmente riunita. La principessa è stata raggiunta dal marito e dai figli in Sudafrica, dove si trova ormai da mesi per dei problemi di salute. Sorridente e serena, gioca con i bambini indossando una felpa mimetica e alti stivali di camoscio: “Sono così contenta di riavere la mia famiglia con me”

A cura di Beatrice Manca

Felpa mimetica, stivali scamosciati e crocefisso al collo: la principessa Charlene di Monaco è apparsa così sui social dopo l'operazione subita in Sudafrica. Come promesso, la famiglia al completo l'ha raggiunta durante la convalescenza: il marito Alberto e i figli gemelli Jacques e Gabriella. La principessa ha voluto condividere la sua felicità sui social network pubblicando su Instagram le foto della famiglia riunita, mentre gioca con i bambini su un prato. Nella didascalia della foto ha anche spiegato che la piccola Gabriella ha provato a tagliarsi la frangia da sola: "Scusa mia piccola Bella – scherza Charlene – ho fatto del mio meglio per sistemarla!"

Charlene di Monaco con la felpa mimetica

Finalmente la principessa può godere dell'affetto e della compagnia della famiglia, dopo molte settimane separati. Le nuove foto pubblicate la ritraggono all'aria aperta, con i suoi bambini, mentre sfoggia un look sportivo: stivali di camoscio al ginocchio, blue jeans e felpa mimetica identica a quella del piccolo Jacques, che si rifugia tra le sue braccia. "Sono così contenta di riavere la mia famiglia con me", ha scritto la principessa sotto alla foto. Insieme a lei c'è il marito, il principe Alberto, con una camicia a quadretti celesti, e la figlia Gabriella. Proprio la piccola principessa ha attirato l'attenzione con un abitino viola a fiori e un taglio di capelli "originale": la mamma ha spiegato che Gabriella ha deciso di prendere in mano le forbici e di tagliarsi i capelli da sola, creando una frangia "a punta". Forse voleva copiare la mamma Charlene, che da mesi sfoggia un caschetto cortissimo con la frangetta sulla fronte.

Charlene con la famiglia riunita

Le prime foto dopo l'operazione

Charlene di Monaco ormai da mesi si trova in Sudafrica: la prolungata assenza aveva fatto nascere sui tabloid le voci di una presunta crisi coniugale con Alberto. La famiglia reale ha dovuto spiegato che in realtà si trattava di una delicata questione di salute: la scorsa primavera la principessa ha contratto una grave infezione otorinolaringoiatrica che aveva reso impossibile il rientro a Monaco, tenendola a lungo separata dalla famiglia. Alla metà di agosto la principessa è stata operata di nuovo: la notizia è stata diffusa con uno scarno comunicato stampa che annunciava anche la visita del marito e dei figli. Adesso la famiglia si è finalmente riunita: Charlene sembra dimagrita, ma serena: la visita dei suoi bambini è proprio quello di cui aveva bisogno.