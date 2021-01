TikTok è diventato una miniera d'oro per le appassionate di make up che qui possono trovare ispirazione e trucchi utili, come il segreto per avere uno chignon perfetto in pochi secondi. Non mancano i tutorial più o meno efficaci (come quello per fare le onde ai capelli sfruttando una t-shirt) e mode assurde, come quella di sbriciolare una pillola contraccettiva nello shampoo per rinforzare i capelli. Altre volte invece il social della generazione Z ha funzionato come una cassa di risonanza per mandare messaggi positivi sull'accettazione di sé: a questa categoria appartiene l'ultimo trend diventato virale, cioé quello di enfatizzare le occhiaie ad arte utilizzando rossetti scuri. Un gioco che ha un potente effetto liberatorio: smettere di preoccuparsi di una cosa che è perfettamente naturale e riguarda tutte e smettere di spendere tempo, soldi ed energie in prodotti per coprirle.

in foto: La tiktoker Sara Carstens

Com'è nato il trend delle occhiaie finte su TikTok

Le occhiaie sono un inestetismo molto comune e di solito online si cercano prodotti e strategie efficaci per cancellarle, o almeno attenuarle. Questa volta invece le tiktoker si danno da fare per ottenere l'effetto opposto. Il trend è partito da Sara Carstens, che ha postato un video in cui sottolinea le sue ombre sotto gli occhi con un rossetto scuro. L'hastag #eyebags, occhiaie, nelle ultime settimane ha avuto 63 milioni di visualizzazioni: alcuni sono classici video di correttori o creme, ma moltissimi sono adolescenti che hanno voluto copiare la moda un po' per gioco, un po' per l'effetto liberatorio di smettere di correggere i segni scuri. Come succede sempre, accanto all'entusiasmo sono partite le prime critiche: molti utenti le hanno fatto notare che è facile scherzare su qualcosa che per altri potrebbe essere un problema. Un utente più grande ha sintetizzato il pensiero di molti scrivendo nei commenti: "Tra qualche anno non avrai più bisogno di fingere".

A quel punto Sara Carstens ha postato un altro video per spiegare ai suoi due milioni di follower l'idea dietro al gioco: "Per me sono state fonte di insicurezza per molti anni e ho deciso di normalizzarle e iniziare a vedere la bellezza delle occhiaie. Anche se le vostre sono più evidenti delle mie, più gonfie o più scure: è ora di accettarle". Alle critiche poi ha risposto così: "Vedetela al contrario. Sono così belle che le persone che non le hanno naturali vogliono truccarsi per far apparire le ombre scure sotto gli occhi". L'accettazione del proprio corpo – inclusi quelli che sono considerati difetti – è un valore fondamentale per chi fa parte della generazione Zeta: decisamente una lezione da imparare per tutti.