Lo chignon spettinato è una delle acconciature più amate degli ultimi tempi. Complice la passione di Meghan Markle per i bun "imperfetti", ha acquistato una certa popolarità e oggi sono moltissime quelle che vogliono aggiungere un dettaglio all'apparenza "disordinato" al loro stile. L'unico piccolo "inconveniente" è che, anche se sembra semplicissimo realizzarlo, non sempre si raggiungono i risultati sperati. Una utente di TikTok, però, è venuta in soccorso alle meno esperte, proponendo un tutorial rapidissimo, easy e pratico per ottenere uno chignon perfetto. Cosa serve per seguire il suo esempio? Semplicemente un elastico, meglio se uno scrunchie, così da essere anche alla moda.

Chignon spettinato, il tutorial da seguire per realizzarlo

Su TikTok se ne vedono davvero di tutti i colori, soprattutto quando si parla di tutorial e consigli per vantare una chioma perfetta. Isabel Torres Hernandez, una giovane utente della piattaforma, è diventata virale condividendo un video in cui spiega come fare per realizzare uno splendido chignon spettinato in meno di 10 secondi. È necessario prendere l'elastico, infilarlo su entrambi i polsi, allargandoli il più possibile. A questo punto, la testa va inclinata verso il basso e, una volta afferrati tutti i capelli, la si può rialzare velocemente mentre si lascia l'elastico. Il risultato sarà impeccabile, soprattutto per chi ha i capelli lunghi e voluminosi. Il trucco funziona anche se si ha un taglio scalato, visto che le ciocche che escono dallo scrunchie esalteranno ancora di più l'effetto messy. In quante proveranno a seguire i consigli della ragazza per perdere pochissimo tempo al mattino? Certo, probabilmente all'inizio non si vanterà la stessa velocità ma con un po' di pratica si riusciranno a sistemare i capelli in pochi secondi.