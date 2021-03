La vita di Eugenie di York è cambiata in modo drastico in poco più di un mese: lo scorso febbraio ha partorito August Philip, il primo figlio nato dal matrimonio con Jack Brooksbank, coronando così il suo sogno di mettere su famiglia. Inizialmente aveva tenuto nascosto il nome del piccolo, si tratta infatti di una precisa imposizione del protocollo di corte da seguire per tutti i Royal Baby, ma ad oggi, considerando anche il fatto che non vuole che il piccolo abbia dei titoli nobiliari, la principessa non ha più alcun obbligo nei confronti della corona. Non perde occasione per mostrare il neonato sui social, lo ha fatto proprio di recente, condividendo un ritratto di famiglia dolcissimo che nasconde un dettaglio trendy davvero originale.

Il primo compleanno da mamma di Eugenie di York

La principessa Eugenie di York ha compiuto 31 anni qualche giorno fa e, nonostante abbia dovuto festeggiare in modo sobrio a causa delle restrizioni legate alla pandemia, non ha potuto fare a meno di sentirsi felicissima. Ha passato la giornata in casa con le due persone più importanti della sua vita, il marito Jack e il piccolo August, che hanno posato con lei per un dolcissimo ritratto di famiglia, nel quale appaiono tutti abbracciati e sorridenti. Ha poi condiviso la foto su Instagram, così da ringraziare i followers che le hanno fatto gli auguri. Nella didascalia ha scritto: "Ho ricevuto il miglior regalo che potessi chiedere", facendo riferimento alla nuova vita da mamma che la rende estremamente serena e soddisfatta.

in foto: Il dolce ritratto di famiglia

August, il Royal Baby più trendy degli ultimi tempi

Ad aver attirato le attenzioni dei followers non poteva che essere il "nuovo arrivato", il piccolo August, apparso in entrambi gli scatti postati su Instagram, prima tra le braccia della mamma, poi tra quelle del papà ma con lo sguardo rivolto verso la macchina da presa. Dopo aver spopolato con le sue pantofoline-coniglietto nelle scorse settimane, è tornato a indossare un capo davvero adorabile. La principessa gli ha fatto sfoggiare un mini cardigan in bianco personalizzato, sulla schiena ha infatti ricamata col cotone blu la scritta August. Per completare il tutto il bimbo ha sfoggiato un cappellino total white con stelline colorate e un micro elefantino sulla fronte, accessorio che ha reso il total outfit ancora più tenero. Non è forse uno dei Royal Baby più trendy degli ultimi tempi?