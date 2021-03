La principessa Eugenie è diventata mamma lo scorso febbraio e, nonostante abbia preferito vivere la gravidanza lontana dai riflettori, non potrebbe essere più felice. Certo, durante la dolce attesa ha fatto non poco scalpore il suo "trasloco lampo" a Fragmore Cottage, l'ex residenza di Harry e Meghan, ma, a parte questa eccezione, non è stata quasi mai al centro dell'attenzione dei tabloid. Ha avuto un parto cesareo a causa dei problemi di scoliosi di cui soffre fin da bambina e, come imposto dal protocollo reale, ha dovuto aspettare diversi giorni prima di poter comunicare al mondo intero il nome del Royal Baby. Alla fine l'annuncio è arrivato sui social con un dolcissimo scatto di famiglia, nella cui didascalia è comparso per la prima volta il nome August Philip Hawke.

August Philip Hawke, la nuova foto del Royal Baby

Fino ad oggi Eugenie di York aveva mostrato solo una volta suo figlio in pubblico ma, in occasione della Festa della Mamma, che in Inghilterra è stata celebrata domenica 14 marzo, è tornata a immortalare il bimbo. Sui social ha infatti postato uno scatto in cui il piccolo appare steso nel bel mezzo di un campo fiorito, indossa dei pantaloni decorati con dei delfini, un maglioncino bianco e una cuffietta coordinata. La vera chicca, però, sono le pantofoline a forma di coniglietto, accessorio così adorabile da aver fatto impazzire gli utenti del web. Non è la prima volta che la principessa sceglie delle scarpette originali per il suo Royal Baby, anche per annunciare la gravidanza aveva mostrato le pantofole acquistate per il nascituro, un modello low-cost a forma di orsetto.

in foto: August, il figlio di Eugenie di York

La prima Festa della Mamma di Eugenie di York

Quella appena passata è stata la prima Festa della Mamma in cui Eugenie ha ricoperto i panni di genitore e ha voluto celebrarla con un dolcissimo post dedicato ad August. Nella didascalia che ha accompagnato la foto del piccolo ha infatti scritto: "Sono così entusiasta di essere la mamma di August e, come potete vedere, mi sto godendo la mia prima Festa della Mamma". Nell'album postato sui social ha inoltre reso omaggio anche alla mamma Sarah Ferguson, inserendo una foto risalente al 1990, nel quale l'attrice la tiene teneramente tra le braccia poco dopo la nascita. Insomma, essere mamma è una delle esperienze più belle e travolgenti al mondo ed Eugenie è stata solo una delle tante ad averlo dimostrato durante la Festa della Mamma.